"Почему?! Потому что": жесткие реплики в парламенте во время обсуждения даты президентских выборов

Назначили дату. Президентские выборы состоятся первого ноября. Проект закона утвердили в парламенте голосами депутатов социалистов и демократов. Этому предшествовали длительные и напряженные обсуждения.

Депутат ПДС Сергей Литвиненко: "Мы предлагаем изменить дату на 25 октября. Чем раньше пройдут выборы, тем быстрее мы избавимся от Игоря Додона".

Депутат ПСРМ Василий Боля: "Ваши потуги на уровне детского сада. Это рекомендации депутата, который ничего не знает об округе, в котором он выиграл выборы, и где о нём никто не знает".

Часть депутатов от оппозиции потребовала немедленной отставки главы государства.

Депутат партии ШОР Марина Таубер: "Хоть раз проявите мужество и уйдите в отставку. А мы вместе со всей страной соберем вам кулек денег. Мы выступаем за отставку Додона и назначение досрочных выборов".

Депутат ПСРМ Влад Бэтрынча: "Кто еще записался для участия в дебатах? Ну конечно фракция Шора. Потому что в понедельник генеральный прокурор назвал ряд лиц, в том числе из замешанных в банковской краже и сдаче аэропорта в концессию".

Депутат ПДС Лилиан Карп: "В любой цивилизованной стране после истории с кульком президент ушел бы в отставку. Игорь Николаевич, сделайте это ради здоровья наших граждан. Пусть Молдова избавится от вас, как мы избавляемся от ковида, когда моем руки".

Депутат ПСРМ Влад Бэтрынча: "Господин Карп, как красноречиво вы нападете на президента. Но почему вы столько лет молчали, сидя рядом с Михаилом Фёдоровичем Гимпу? За те три-четыре альянса, что вы были у власти, я не слышал от вас таких пламенных речей".

Депутат Платформы "Достоинство и правда" Юрий Реницэ: "Нет больше чести в этом человеке, который притворяется, будто представляет нас как президент страны. Он лишился ее задолго до того, как настало время народу выбрать другую судьбу".

Депутат ПСРМ Влад Бэтрынча: "Господин Реницэ, не пропустите обращение, которое я подам в Генеральную прокуратуру. Приготовьтесь рассказать, как хорошо продавались в Румынии сигареты Winston".

Депутат Платформы "Достоинство и правда" Юрий Реницэ: "Господин Батрынча, я немедленно подам в суд за инсинуации и клевету".

Председатель фракции ДПМ Дмитрий Дьяков: "Посмотрите сколько страсти и агрессии. Мы можем хоть раз осознать и понять, что один раз в четыре года жители этой страны призваны выбрать себе парламент и президента"

Само голосование прошло с курьёзом.

- Большинство проектов так и не было принято, поскольку необходимо 50 голосов, а набралось только 49. - Уважаемые коллеги, мы забыли посчитать голоса в третьем секторе. Итак, сколько у вас? - В третьем секторе один "за". - Так не молчите. - Проект принят 50 голосами.

Мандат президента Игоря Додон истекает 23 декабря.