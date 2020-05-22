Канду об обвинениях в связях с Шором: “Я никогда не вел с ним никаких дел”

Лидер парламентской группы Pro Moldova Адриан Канду заявил, что никогда не вел никаких дел с объявленным в международный розыск политиком и бизнесменом Иланом Шором. По его словам, Шора в последний раз он видел год назад на заседании парламента, после этого они не общались.

Канду добавил, что и до того момента, как Илан Шор покинул публичное пространство (по данным Интерпола он уехал в Израиль), демократ не вел никаких дел с лидером парламентской фракции “Шор”.

По его словам, их общение ограничивалось лишь общими приветствиями на официальных мероприятиях.

” Я не знал его и не имел ничего общего с этим джентльменом. В последний раз я видел его в мае или июне [2019 г.- прим.ред.], когда проходили первые заседания парламента”, – заявил Канду в программе “Cutia Neagră “ на TV8.

Канду отрицает обвинения в том, что он общался с Иланом Шором в Израиле, куда прилетел на встречу с бизнесменом Натаниэлем Ротшильдом.

Его бывший коллега, глава Демократической партии Молдовы Павел Филип ранее заявлял, что политический проект Канду, парламентская группа Pro Moldova финансируется Иланом Шором. Лидер группы, и входящие в неё депутаты, опровергают данные обвинения. Они заявляют, что у Pro Moldova пока нет столь существенных расходов, а оплату офиса партии производят за счет собственных средств.