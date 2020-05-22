Депутат Богдан Цырдя рассказал о массовых прослушках «оборотнями в погонах»

Депутат Богдан Цырдя прокомментировал публикации телеграм-канала Lustratie. Речь идет о постах, посвященных лицам в силовых структурах, которые якобы передают ценную информацию примару Бельц Ренато Усатому и бизнесмену Илану Шору.

– Патриотично настроенные офицеры, сливающие информацию Усатому и Шору, - это бывшие сотрудники МВД. На них работают нынешние начальники МВД. Ждем реакции министра. Или это нормально? У оппозиционных партий Усатого и Шора есть структуры безопасности, как и у Плахотнюка. Они занимаются прослушкой, съемкой, видеонаблюдением. Закон это уже разрешает? Может мы что-то упустили?

Мы думали, что это можно только с подачи генпрокуратуры и разрешения суда! Представители генпрокуратуры и МВД не хотят высказать свое мнение? А сколько еще таких видео и аудиофайлов у этих товарищей? И не шантажируют ли они лидеров ДПМ и особенно блока АКУМ? Иначе как понять их общую игру с участниками кражи миллиарда Канду и Шором? Они же их пять лет мочили, а сейчас они вместе! А как понять раскрутку Канду и партии Шор на «ТВ 8» и «Журнал ТВ»? Все теми же видео?

А лидеры АКУМ догадываются, что при общении с Усатым, их ставят на прослушку и съемку? А депутаты, советники и мэры, берущие деньги у партий «Про Молдова», «Шор» и «Нашей партии», понимают, что их снимают на скрытую камеру? А решение КС о блокировке российского кредита как принималось? Кто бросил информацию про уголовное дело об изнасиловании, заведенное на одного судью? Случайно не эти же господа запугивали и подкупали некоторых судей? Когда МВД, СИБ и ГП очистятся от таких "патриотов"?! Когда криминал проникает во власть и в силовые структуры, с этим надо что-то делать. И чем быстрей, тем лучше. И для страны, и для народа, - написал Цырдя в соцсетях.

Подготовил Михаил Генчу