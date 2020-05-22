Попытку защитить себя от коронавируса назвали стукачеством, а "Павлика Морозова" готовы растерзать...

Сейчас главная тема раздора в молдавском обществе – коронавирус.

Я не верю в то, что Молдова когда-нибудь станет жить лучше. Ее жители этого просто не хотят. У них нет такой цели. Им нравится жить плохо и бедно. И ненавидеть друг друга. А ненависть, как известно, неконструктивна. Любовь созидает, а ненависть разрушает. Любви в нашем обществе нет. Ненависти – море.

Сейчас главная тема раздора – коронавирус. А именно: носить маску или нет, соблюдать другие правила или нет и вообще, есть ли пандемия или нет. О пандемии спорят во всем мире, но в Молдове делают это по-особенному: агрессивно, яростно, в полной уверенности, что «я прав». У нас даже церковь демонстрирует агрессию и нетерпимость, не желая подчиняться требованиям руководства страны о мерах по нераспространению вируса.

На днях в соцсетях житель столицы написал, что какой-то пассажир троллейбуса сфотографировал кондукторшу без маски, и девушка осталась без работы. «Спасибо тебе, Павлик Морозов» - написал автор поста. А комментаторы стали оскорблять человека, сфотографировавшего кондукторшу без маски, обвиняя его в стукачестве, готовые его растерзать.

Люди, что с вами?!

Во-первых, есть правила, которые нужно соблюдать, нравятся они вам или нет. Попробуйте нарушить правила и законы в Европе. Там ваше мнение, верования и убеждения никого не интересуют. Есть законы, которые нужно выполнять и точка.

Во-вторых, почему попытку человека защитить себя от заражения называют стукачеством? Чего ради он должен молчать? Чтобы кондукторшу, которая пренебрегает правилами, не уволили? А может ее и правда лучше уволить, чтобы из-за нее не пострадали сотни людей? Учитывая то, что она не соблюдает правила, при этом работает в месте повышенного риска заражения, у нее есть неплохие шансы заразиться, а потом в течение двух недель, а то и больше заражать людей, которые будут ехать в этом троллейбусе.

Ах, вы же не верите в существование этого коронавируса. И называете «дебилами» всех тех, кто верит. Обвиняете их в ненужной панике. Врач одной из инфекционных больниц пригласил одного из таких неверующих к себе в отделение, где лечатся ковидные больные. Предложил ему подежурить сутки вместе с ним. Неверующий приглашение не принял. Он требует предоставления ему имен, фамилий и адресов заболевших.

Ваше право не верить в коронавирус, но не верьте в него у себя дома, где вы ни для кого не опасны. Там вы сами себе хозяева и там вы можете делать все, что угодно. Никто не имеет права вам что-либо запретить у вас дома! Но вы же дома не сидите. Вы едите в троллейбусе с теми, кто в коронавирус верит и кто не спешит умирать, да и просто не хочет лежать 40 дней в больнице.

В Европе, кстати, не только законы соблюдают, но и уважают права и чувства других людей. А у нас с последним вообще беда. Начихать нам на всех в прямом и переносном смысле. Готовы ли наши люди пойти на какие-то ограничения и, тем более, жертвы, ради кого-то - ради врачей, которые «зашиваются» в больницах, ради пожилых соседей, для которых заражение может закончиться смертью? Готовы, но это будет абсолютное меньшинство!

Слишком много в нашем обществе равнодушия, наплевательского отношения и пренебрежения. А как на этом построить что-то хорошее? Никак.

ЛИДИЯ ТКАЧ