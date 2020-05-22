Павел Зинган. Три успешные женщины в бизнесе недвижимости

Эти три интервью – результат небольшого спора. Моя позиция в споре была в том, что лучшие агенты в недвижимости – это обязательно мужчины. Меня не стали разубеждать голословно. Просто предложили – возьми три интервью и сам реши, прав ты или нет. Вынужден признать, что я был неправ.

Яна, привет. Я часто вижу тебя в видеорекламе Proimobil и на билбордах. Думаю, многие твои сверстницы хотели бы такого же успеха. Сколько тебе понадобилось времени, чтобы его добиться? Сколько уже ты работаешь в Proimobil?

Полтора года. Я начала не как агент, два или три месяца я была ассистентом директора. Но потом меня «поставили» продавать комплекс на Еминеску. Я не обольщаюсь и говорю, что «поставили», потому что я пришла в Proimobil из модельного бизнеса и расчет был, что «красивая обложка» сработает…

Яна Михалаш

Сработала?

Да. Но не совсем так, как предполагалось…

То есть?

То есть я неожиданно для всех, а может и для себя самой, очень неплохо стала реально продавать квартиры и закрывать сделки. Тогда за первую неделю я продала около 35 квартир…

Сколько? Ты ночевала в нотариальной конторе и в офисе?

Я приезжала на работу в шесть утра и возвращалась домой к десяти или одиннадцати вечера.

Знаешь, когда начинался мой первый бизнес, я примерно в таком темпе проработал месяц, и после него я купил себе квартиру и машину…

Ну, квартиру я себе тогда не купила, но машина у меня появилась. Хороший результат самостоятельности для девушки, которой недавно исполнилось двадцать три. С тех пор моя специализация в компании – новые жилые комплексы. Сейчас – это Oasis.

Ты сказала, что до Proimobil работала моделью? Расскажи, интересно. Думаю, что для молдавских моделей ты сделала самый головокружительный взлет в недвижимости…

Не знаю, не сравниваю себя никогда ни с кем. Но моделью я работала не в Молдове. Меня пригласили на Fashion TV, так что я успела поработать и в Румынии и по миру.

Так, конечно, нельзя говорить… Но есть определенный стереотип о девушках-моделях и он не очень вяжется с агентом по недвижимости, который «впахивает» по 18 часов в сутки.

18 часов это, все-таки, исключение. Хороший агент и фитнесом успевает заняться и своей внешностью и отдохнуть. А пошла я в недвижимость, потому что мне стало откровенно скучно работать моделью. Захотелось чего-то нового и интересного.

Недвижимость дала то, что ты искала?

Да. Но главное – она дала финансовую независимость. Не скрою, приятно быть девушкой, которая может себе позволить любой наряд, машину, а, в перспективе и свою квартиру и, при этом, ни у кого ничего не просить….

Даже не буду спорить с тобой. Перед тобой я успел поговорить с Кристиной Бородиной. Она подсказала мне хороший последний вопрос. Что лично тебе дает Proimobil?

Первое – это круто и интересно. Второе – это мое, я нашла себя. И третье, это даже не деньги, это то чувство, что у тебя нет лимита. Что тебе всегда есть, куда расти.

Кстати, а как ты попала на работу в Proimobil?

Просто отправила CV через сайт…

Кристина Бородина

Кристина, привет. Когда я готовился к интервью, мне сказали, что вы «старожил» в Proimobil. Но не сказали, что значит «старожил» по меркам компании. Три года? Четыре?

Берите выше. Шесть лет. Я работала еще в нашем маленьком офисе на Василе Александри.

Вас тоже на работу принимал Влад Мустяцэ?

Нет, история была интереснее. На первом собеседовании мне решительно отказали. Я тогда только вернулась в Молдову из Америки. И у меня была возможность через несколько месяцев вернуться туда обратно. Чтобы не просиживать дома диван, решила где-то поработать. На глаза попались два объявления, VIP-magazin и Proimobil. Отправила CV, пришла сначала на собеседование в Proimobil. Поговорили, и мне никто не перезвонил. Так что я поняла: отказ.

Судя по всему отказ только раззадорил?

Я решила сама без приглашения пойти в офис и поговорить лично с Владом Мустяцэ. Разговор занял десять минут, он задал мне, наверное, три или четыре вопроса и сказал: «приступай!»

Стоило так стараться ради двух месяцев работы? Вы ведь все равно собирались обратно в Америку…

Собиралась. И улетела. Когда улетела в Штаты, сказала на работе, что я лечу на месяц к родственникам, отдохнуть. Хотя в планах было окончательно покинуть Молдову. Тогда мне Влад сказал: «Какой месяц? Неделя, максимум 10 дней – достаточно. И как ни странно, но он оказался прав. В Америке я очень быстро начала скучать. Скучать по драйву и бешеному ритму, который присущ этой работе, ну и, конечно, по заработкам. В тоге, через короткое время вернулась в Молдову, так что никто и не понял, что я уходила окончательно. И вот я уже здесь 6 лет .

Скучала по драйву и заработкам? То есть ты даже в первый месяц в Proimobil уже что-то зарабатывала?

В первый месяц работы я закрыла, кажется, 25 или 30 сделок. Думаю, что я и везучая была.

Помню один звонок: «Аня здравствуйте! Я не Аня, я Кристина. - Какая Кристина ? - Кристина, занимаюсь недвижимостью. Вам что-то нужно купить или продать?» Слово за слово, и решила вопрос по аренде офиса, на 3000 евро, как сейчас помню. И потом, как то сразу, я «села» на сегмент элитной недвижимости. Земельные участки, дома, пентхаусы.

То есть на «мелочевку» вы с тех пор не размениваетесь?

Честно говоря, с меня корона не упадет. Иногда знакомые спрашивают о небольших квартирах, иногда какая-то сделка сама в руки просится. Так что, конечно, проходят и такие сделки. Но, все же, специализация – это крупные сделки.

Какая была самая крупная? Понимаю, что сумма сделки – вопрос конфиденциальный, но, хотя бы объект в целом опишите…

Частный дом в районе Валя Морилор. 16 соток земли и дом площадью 500 метров.

Представил ориентировочную сумму… И долго пришлось искать покупателя?

Со второго показа.

Вы и вправду, наверное, везучая. Кристина, мы договорились с Владом, что я возьму интервью у нескольких успешных женщин-агентов, чтобы привлечь внимание молодых женщин к возможности карьеры в Proimobil. Что мне еще у вас спросить, чтобы интервью сыграло в свою цель?

Вы меня не спросили, какие есть преимущества для меня в работе в Proimobil…

Кристина, какие есть для вас преимущества в работе в Proimobil?

Я бы назвала три. Фантастически разнообразное общение с людьми из самых разных сфер. Мои клиенты и политики, и люди культуры, и бизнесмены, и дипломаты, и очень много просто иностранцев, которые выбрали Молдову, как место для жизни. Не знаю, где бы я еще могла познакомиться с такими людьми. Второе – это, конечно, материальная независимость. Да, я не шла в компанию только за деньгами. Но это ведь очень приятно, тебе всего 24 года, ты – девочка, но сама на свои деньги покупаешь свою первую машину. А потом вторую, а потом третью. Хотя дело даже не в смене машин, а в том, что я абсолютно финансово независима. Это особое качество жизни для женщины в современном мире.

А третье преимущество Proimobil?

Команда. Здесь есть и бывшие стюардессы, и бывшие рестораторы. Работать с ними, общаться с ними, учиться у них – это кайф.

Дойна Котоман

Дойна, здравствуйте. У нас нет в Молдове учебного заведения, которое бы готовило риэлторов. У всех разные пути к этой специальности. А как вы начали работать в недвижимости? Что было «до»?

«До» был свой бизнес. Сайт скидочных купонов ciupi.md. Но перед рождением ребенка я решила его продать, чтобы полностью посвятить себя будущему сыну.

Сколько ему уже сейчас?

Четыре года.

А как вы попали в Proimobil?

Мой муж уже работал в компании. Он и привел меня сюда. Я прошла собеседование и сразу приступила к работе. Сначала работала с коммерческой недвижимостью, потом перешла на продажу новых жилых комплексов. 1 июня буду праздновать годовщину работы.

А не тяжело работать с мужем в одной компании? Да еще и конкурировать с ним, иногда, из-за клиентов?

Что вы! У нас и до этого был совместный бизнес, мы привыкли жить и работать душа в душу, как единое целое. Мы и в сделках можем помогать друг другу, например, я веду переговоры с клиентом, а муж готовит в это время документы.

Дойна, вопрос немного конфиденциальный, но куда мы все без материального мира… Если бы взять вас за образец, на какой уровень дохода могла бы рассчитывать женщина, которая бы строила себе такую же карьеру?

Если упорно работать, то в месяц вполне можно закрыть и 7 и 15 сделок с квартирами…

Учитывая комиссию, которую получает агент – доход очень приличный.

Да. А учитывая, что в недвижимости зарабатываем мы оба, и муж и я, то это позволяет чувствовать себя уверенно. Что еще хорошо для женщины в недвижимости, в том числе и с маленьким ребенком, это то, что ты можешь под себя организовать свое расписание. Если быть собранной, то можно успеть все – и работой заняться, и ребёнком, и на фитнес попасть.

Будете продолжать работать в недвижимости?

Конечно. Эта работа обеспечивает достойную жизнь. Я сравнивала наш семейный доход и уровень жизни со знакомыми риэлторами за границей, могу смело сказать – в Молдове можно зарабатывать не хуже.

P.S. Спор о котором я сказал в начале статьи был с Владом Мустяцэ, CEO Proimobil.md. После трех интервью признаю, был неправ. По сравнению с 90-ми годами, когда я часто пересекался с рынком недвижимости и там «рулили» только мужчины, все уже изменилось. Женщины добиваются не меньших успехов. Я как-то задумывался, может ли женщина в Молдове обеспечить себе полную финансовую самостоятельность и независимость. После этих трех интервью ответ: «Да.

Павел ЗИНГАН