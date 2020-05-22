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Политика
Фракция ДМП уйдет на самоизоляцию.
22.05.2020

Фракция ДМП уйдет на самоизоляцию. Такое решение было принято после подтверждения COVID-19 у члена фракции Евгения Никифорчука.  

 "Отправимся на самоизоляцию, согласно всем рекомендациям. В последующие дни мы тоже сдадим тест на коронавирус. Надо проявить ответственность, и если мы будем соблюдать все правила, то переживем эту ситуацию", - заявил депутат-демократ Николае Чубук в ходе программы Logica Puterii на радио Sputnik Молдова.

О заражении Никифорчука стало известно во время заседания парламента в четверг. Директор Агентства общественного здоровья Николае Фуртунэ посоветовал депутатам пройти тест в конце этой недели.

@Sputnik


 
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