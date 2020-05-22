Стало известно, кто организует подкуп депутатов и местных советников для пополнения рядов партии «Шор»

Подкупом примаров и советников от Демпартии занимается бывший высокопоставленный полицейский.

Об этом говорится в расследовании, опубликованном на телеграм-канале «Lustrația». Автор расследования назвал конкретные имена, в частности, организует подкуп бывший заместитель министра внутренних дел Вячеслав Чебан, целью которого является переманивание членов ДПМ в партию «Шор».

- В процессе вербовки местных советников ему помогает бывший сотрудник и подчиненный Петру Быркэ, который был замечен в населенных пунктах на севере и юге страны.

При общении с местными избранниками они предлагают гранты, финансовые вознаграждения и др. Также они сотрудничают с перебежчиками из ДПМ, чтобы убедить представителей местных властей вступить в партию «Шор». Таким примером является, например, Елена Бакалу, которая проинформировала рекрутеров о местных избранниках в южном регионе страны, - говорится в расследовании.

Автор расследования также утверждает, что еще одно задание, выполняемое Вячеславом Чебаном, – это давление на представителей правосудия и слежка за ними.

- По нашим данным, группа, возглавляемая Чебаном, незаконно следит за председателем Апелляционного суда Кагула и секретарем ЦИК. Одним их тех, кто незаконно следил, является бывший сотрудник МВД Михаил Фрунзэ, - указывается в расследовании.

Также сообщается, что Вячеслав Чебан работал в службе безопасности формирования «Наша партия» Ренато Усатого и ушел оттуда, потому что «лидер партии не выполнил свои обещания». Но отношения с Усатым он не прервал, продолжая предоставлять ему секретную информацию, которую примар Бельц раскрывает во время своих публичных заявлений.

В материале телеграм-канала «Lustrația» говорится, что в настоящее время Чебан активно участвует в структуре безопасности политической партии «Шор» и ежемесячно получает вознаграждение в размере 20 тысяч долларов США плюс покрытие ежедневных расходов на топливо, продукты питания и телефонию.

Авторы канала также напомнили о смутном прошлом Чебана. В 2017 году его задержали за вымогательство 60 тыс. евро. В 2015 году, будучи главой департамента пенитенциарных учреждений, он был снят на видео во время разговора с адвокатом Анной Урсаки, сообщая ей конфиденциальную информацию. А 2013 году группа ветеранов МВД написала открытое письмо генеральному прокурору, в котором обвинила Чебана в регулярном получении мзды от подчиненных в размере от 2000 до 10000 евро. В материале также говорится, что группа, возглавляемая Вячеславом Чебаном, активно использует информацию, которой они располагают со времен работы в правоохранительных органах