Обделаться можно! Даже нужно - туалет-люкс на Комсомольском озере в Кишиневе

Еще неизвестно, сколько мы заплатим за его посещение, но многие уже готовы раскошелиться.

В парке Валя морилор, который все кишиневцы, продолжают называть Комсомольским озером, оборудовали современный туалет. Это там в новинку, обычно, - и горожане это знают, - приходилось пользоваться зелеными насаждениями с аналогичной целью, так как состояние прежних двух уборных в парке оставляет желать лучшего.

Событие «отметили» в интернете, и теперь, судя по всему, от желающих отметиться не будет отбоя - слишком уж прилично, по нашим меркам, выглядит объект. Правда, потом, как всегда, всё… засорят.

Подготовил Михаил Генчу