В Молдове объявлена дата открытия кафе и ресторанов

Деятельность сектора HoReCa (кафе и рестораны) возобновится уже с 1 июня текущего года.

Такое решение сегодня, 22 мая, приняло Национальное агентство по безопасности продуктов питания по итогам консультаций с ассоциацией ресторанов и мест отдыха Молдовы. Таким образом, начиная с 1 июня, в Республике Молдова вновь откроются рестораны и кафе, но с одним условием – строгое соблюдение протокола против распространения вируса COVID-19. Как сообщает emedicina.md, это решение получило положительное заключение Национального агентства общественного здоровья.

- В последние дни Ассоциация MĂR интенсивно сотрудничала с органами государственной власти, чтобы разработать и утвердить протокол соответствия санитарно-эпидемиологическим условиям, который мог бы обеспечить возобновление деятельности сектора HoReCa (рестораны, кафе). В результате мы получили положительное заключение НАОЗ, признающее соответствие мер, которые должны быть приняты в процессе возобновления деятельности. Итак, с большой ответственностью и в соответствии с протоколом, мы готовимся к открытию, начиная с 1 июня, – говорится в сообщении Ассоциации MĂR.

Одним из предварительных условий для возобновления деятельности кафе и ресторанов является адаптация к требованиям и мерам, рекомендованным властями в целях противодействия распространению коронавируса. В этой связи Ассоциация призывает владельцев и администраторов подготовиться к открытию, полностью соблюдая протокол.

- Эти строгие правила позволят нам обеспечить безопасность сотрудников и клиентов. Мы говорим об адаптации условий для обеспечения социальной дистанции, обеспечения личной гигиены и минимизации риска заражения, – подчеркнуто в сообщении Национальной ассоциации ресторанов и развлекательных заведений РМ.

Напомним, что рестораны и кафе были закрыты с 15 марта в связи с введением в стране чрезвычайного положения из-за угрозы распространения коронавируса. Режим ЧП был снят 15 мая, однако с сектора HoReCa ограничения сняты не были. По прогнозам специалистов, около 15% ресторанов и баров в Молдове не переживут пандемию.

Подготовил Михаил Генчу