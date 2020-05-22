В следующие 10 дней полиция проверит все и вся

Последствия нашумевшей аварии. В следующие десять дней на дорогах Молдовы будет, образно говоря, жарко - НИП выступил с сообщением о том, что в следующие десять дней патрулирование национальных трасс будет особенно интенсивным, а сотрудники проведут целый ряд различных операций.

Во-первых, будут проверены водители, которые задолжали по уплате штрафов, во-вторых, будут проведены операции типа "проблесковый маячок" - полицейские проверят, уступают ли водители дорогу машинам скорой помощи, а также пешеходам. Нетрудно догадаться, что это стало следствием уже другого эпизода в Ниспоренском районе.

- Мы будем везде, по всей стране. Мы не хотим увеличивать количество штрафов, но должны ответить на все те ситуации, которые появились в последнее время в медийном пространстве, - сообщил представитель полиции.