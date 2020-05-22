Новый закон о борьбе с отмыванием денег утвержден парламентом в окончательном чтении

Парламентарии ударно потрудились.

В четверг, 21 мая, парламент принял в окончательном чтении Закон о процедуре выявления нарушений в области предупреждения отмывания денег и финансирования терроризма, а также порядке применения санкций. Положения этого закона распространяются на действия (или бездействие), совершенные на территории республики, целью которых является нарушение законодательства о предупреждении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.

Ответственность за соблюдение положений принятого закона возложена на компетентные органы, коими в Республике Молдова являются Служба по предупреждению и борьбе с отмыванием денег, Национальный банк Молдовы и Национальная комиссия по финансовому рынку.

На этом работа в этом направлении не закончилась. Для внедрения положений закона об отмывании денег будет разработано руководство по его применению, которое обеспечит, в том числе, подготовку необходимых специалистов, сообщает infotag.md.

Следует напомнить, что принятие закона о предупреждении отмывания денег и финансирования терроризма было одним из основных для предоставления Молдове второго транша макрофинансовой помощи ЕС в размере 30 млн евро.

Подготовил Михаил Генчу