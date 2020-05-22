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Премьер Кику поставил на место зарвавшегося «друга Молдовы»
22.05.2020

Слишком много переживает...

Зигфрид Мурешан, этот румынский евродепутат с венгерским именем, считает себя большим другом Молдовы и постоянно красуется рядом с Санду и Нэстасе, которых считает "проводниками в светлое будущее РМ". Будущее это столь же фальшиво, как и извечная улыбка на лице этого деятеля, который исправно повторяет все заученные соровские нарративы и, конечно же, сейчас обеспокоен тем, что у власти в РМ "неправильное правительство".

"Большие друзья Молдовы"

В своих нападках на него Мурешан решил заявить, что Молдова, дескать, плохо справляется с Covid-19, и вообще, все плохо, мол. Слова таких, как Мурешан, уже изрядно надоели не только общественности (а какой был бы вой, если бы такие оценки происходящему в РМ давал какой-нибудь российский депутат, а?), но и премьеру Кику, которого, согласитесь, трудно упрекнуть в отсутствии выдержки. Он решил ответить Мурешану - и сделал это без излишнего политеса:

- Смотрю на этих румынских ребят, ошивающихся в европейских структурах и пытающихся «патронировать» нас… Потерянные, ничего в жизни и своей стране не реализовавшие, способны только «мячи подносить»… Что ты сделал в своей стране, которая воет от самой большой коррупции в Европе? Только в уезде Сучава вполовину заболевших, зафиксированных в моей стране. И медиков примерно столько же.

В молдавские уездах 40% от всего количества умерших во всей Румынии. И в два раза больше умерших молдаван на правом берегу Прута, чем на левом, хотя количество населения равное. Концентрированные атаки отдельных личностей, с претензией адвокатов Молдовы, могут впечатлить только их хозяев. Меня – нет, - написал в Facebook Кику.

Автор: Дан Дудка


 
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