«Ах вот как, мы вам помощь, а вы?» - румынский МИД опубликовал ноту протеста в связи с комментарием Иона Кику

Там сочли себя оскорбленными. Мы уже предполагали, что обставленная с такой помпезностью помощь Румынии на самом деле является еще одним "троянским конем", при помощи которого Бухарест надеется рано или поздно переломить отношение к себе в лучшую сторону в глазах большинства жителей РМ.

Было понятно, что при первом же удобном случае Румыния обязательно ткнет в глаза своей помощью, и случай этот не заставил себя долго ждать - в обмене репликами между европарламентарием Мурешаном и премьером Молдовы Кику румынские дипломаты (люди, которые, вообще-то, должны иметь хорошую выдержку и не реагировать на любой дымок) узрели оскорбление для себя, да и, в целом, для всей Румынии.

Поэтому ответ их также не заставил себя долго ждать - в опубликованном по этому случаю тексте тон премьера Кику назван "абсолютно неподобающим", также много слов про то, что Румыния, дескать, ведет Молдову за ручку в ЕС, в "лоно справедливости и цивилизации", где у молочных рек кисельные берега. Пафосно описывается ситуация с помощью - дескать, она пришла безвозмездно в тяжелейший для РМ момент, а тут Кику говорит такое...

Что ж, такое вот это "безвозмездие", когда при первом же случае тебе напоминают, кому ты обязан. Ситуация, к слову, чем-то напоминает казус с ленд-лизом во времена ВОВ - по факту, скромные поставки за деньги, но в устах иных "историков" этот ленд-лиз вдруг оказывается самым важным фактором ВОВ, приведшим к успеху Красной Армии.

Автор: Дан Дудка