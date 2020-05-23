23 Мая 2020
В избранные Сделать стартовой Подписка Портал Объявления
Поиск
 
Лента новостей
Лучшие 20 статей
Архив
Мобильная версия
Экспорт новостей
 
 
Реклама
Обратная связь
 
...
Политика
Майя Санду поспешила извиниться перед румынами и сделала это за «весь народ Молдовы»
23.05.2020

Как всегда, берет на себя слишком много. Майя Санду решила, что она представляет весь народ Молдовы, несмотря на то, что как она сама, так и ее партия набирают в лучшем случае четверть голосов жителей РМ (судя по первому туру президентских выборов, по парламентским выборам, да и в целом, по ее рейтингу).

Несмотря на то, что обмен репликами между евродепутатом от Румынии Мурешаном и премьером Молдовы Ионом Кику никак не затрагивал ее, она поспешила с реверансом в адрес соседнего государства, почему-то сочтя, что слова Кику касаются всего румынского народа, а не отдельных представителей вроде Мурешана и прочих крикливых ребят из европейского парламента, так любящих демонстрировать озабоченность положением вещей в РМ.

Более того, Санду и извиниться почему-то решила от имени "всего молдавского народа", и сделала это, конечно же, в Facebook.

- Правительство Додона перешло все границы, сегодняшние нападки Кику доказывают не только неуважение к Румынии, но и неуважение к собственным гражданам. Но Румыния должна понимать, что ни Додон, ни Кику не представляют мнение людей. Додон попал в кресло президента благодаря группировке Плахотнюка, а Кику - его слуга. Мы сожалеем о неадекватном поведении этих персонажей и приносим извинения за их наглость и плохое воспитание. Уверена, что вскоре избавимся от обоих, - написала Санду в Facebook.

Тут хотелось бы сделать несколько пометок в стиле уважаемого Богдана Цырди:

1.Додон в этой ситуации ни при чем, но Санду настолько привыкла "лаять" в его адрес, что это превратилось в рефлекс.

2.На президентских выборах 2016-го года Демпартия Плахотнюка сняла Лупу с выборов, после чего призвала всех своих сторонников голосовать за Санду. А как показали парламентские выборы, этих сторонников у ДПМ оказалось в итоге не так и мало.

3.Никто не оскорблял румынский народ, речь шла о конкретных индивидах, которые распространяют недостоверную информацию.

4.Когда из Румынии оскорбляют президента Додона, в Молдове никто не заламывает истерику по поводу "оскорбления всего народа". И это при том, что поддержка Додона в народе безусловно выше, чем у любого румынского политика в Румынии, и уж тем более выше, чем у Санду.

Автор: Михаил Генчу


 
Количество просмотров:
124
Отправить новость другу:
Email получателя:
Ваше имя:
 
Рекомендуем
Обсуждение новости
 
 
© 2000-2020 PRESS обозрение Пишите нам
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "PRESS обозрение" обязательна.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора.