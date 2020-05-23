Майя Санду поспешила извиниться перед румынами и сделала это за «весь народ Молдовы»

Как всегда, берет на себя слишком много. Майя Санду решила, что она представляет весь народ Молдовы, несмотря на то, что как она сама, так и ее партия набирают в лучшем случае четверть голосов жителей РМ (судя по первому туру президентских выборов, по парламентским выборам, да и в целом, по ее рейтингу).

Несмотря на то, что обмен репликами между евродепутатом от Румынии Мурешаном и премьером Молдовы Ионом Кику никак не затрагивал ее, она поспешила с реверансом в адрес соседнего государства, почему-то сочтя, что слова Кику касаются всего румынского народа, а не отдельных представителей вроде Мурешана и прочих крикливых ребят из европейского парламента, так любящих демонстрировать озабоченность положением вещей в РМ.

Более того, Санду и извиниться почему-то решила от имени "всего молдавского народа", и сделала это, конечно же, в Facebook.

- Правительство Додона перешло все границы, сегодняшние нападки Кику доказывают не только неуважение к Румынии, но и неуважение к собственным гражданам. Но Румыния должна понимать, что ни Додон, ни Кику не представляют мнение людей. Додон попал в кресло президента благодаря группировке Плахотнюка, а Кику - его слуга. Мы сожалеем о неадекватном поведении этих персонажей и приносим извинения за их наглость и плохое воспитание. Уверена, что вскоре избавимся от обоих, - написала Санду в Facebook.

Тут хотелось бы сделать несколько пометок в стиле уважаемого Богдана Цырди:

1.Додон в этой ситуации ни при чем, но Санду настолько привыкла "лаять" в его адрес, что это превратилось в рефлекс.

2.На президентских выборах 2016-го года Демпартия Плахотнюка сняла Лупу с выборов, после чего призвала всех своих сторонников голосовать за Санду. А как показали парламентские выборы, этих сторонников у ДПМ оказалось в итоге не так и мало.

3.Никто не оскорблял румынский народ, речь шла о конкретных индивидах, которые распространяют недостоверную информацию.

4.Когда из Румынии оскорбляют президента Додона, в Молдове никто не заламывает истерику по поводу "оскорбления всего народа". И это при том, что поддержка Додона в народе безусловно выше, чем у любого румынского политика в Румынии, и уж тем более выше, чем у Санду.

Автор: Михаил Генчу