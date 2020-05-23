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Цырдя рассказал о заговорах в стане оппозиции
23.05.2020

Вадим Брынзан, бывший министр экономики в правительстве Майи Санду, ведет переговоры с Андрианом Канду. Об этом сообщил в соцсетях депутат парламента Богдан Цырдя.

– Это тот Брынзан, который летом встречался с Ротшильдом, фактически передав ему аэропорт. Потом с Ротшильдом встречались Сырбу и Канду, но уже в декабре, и уже в Израиле. Так вот, Канду предложит фигуру Брынзана в качестве премьера. Она должна быть компромиссной. И в основе компромисса - аэропорт для Плахотнюка и Канду, президентура - для Майи Санду.

Ну и свобода для Илана Шора! Илан Миронович гарантирует голоса всей своей фракции! А вот сможет ли Майя Григорьевна дать такие же гарантии -нам неизвестно. А Андрей Андреевич Нэстасе - тем более. Он видит премьером только себя. Как и президентом, впрочем. Да, господин Ротшильд шустрый малый. Есть и плюс во всей этой кумэтрии. Все предельно цинично, зато откровенно, - отметил Цырдя.

Подготовил Михаил Генчу


 
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