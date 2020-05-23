23 Мая 2020
В избранные Сделать стартовой Подписка Портал Объявления
Поиск
 
Лента новостей
Лучшие 20 статей
Архив
Мобильная версия
Экспорт новостей
 
 
Реклама
Обратная связь
 
...
Здоровье
Коронавирус в Молдове, последние новости на утро 23 мая 2020
23.05.2020

Публикуем последние новости по COVID-19 на утро 23 мая 2020 года. На этот час есть две новости. Одна по-настоящему хорошая: за истекшие сутки в Молдове коронавирусом заболели 143 человек, а из больниц были выписаны 280 бывших пациентов. То есть, в два раза больше! А относительно плохая новость заключается в том, что семимильными шагами мы идем к общей цифре в 7 тысяч больных ковидом, а число тех, кто находится "под наблюдением", за сутки выросло аж на 1732 человека. Так что, не расслабляемся!

Итак, на 8.00 утра 23 мая ситуация в Молдове такая:

6847 (+143) - заражены

Количество тестов - 1217 (-50)

237 (+4) - умерли

266 - в тяжелом состоянии.

21 - в критическом (на ИВЛ).

42130 (+1732) - под наблюдением.

3369 (+280) - вылечились.

ЛИДИЯ ТКАЧ


 
Количество просмотров:
135
Отправить новость другу:
Email получателя:
Ваше имя:
 
Рекомендуем
Обсуждение новости
 
 
© 2000-2020 PRESS обозрение Пишите нам
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "PRESS обозрение" обязательна.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора.