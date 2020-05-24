Киртоакэ ополчился на Кику, не успев посмотреться в зеркало

Дорин Иванович Киртоакэ решил выступить против Молдовы от всего движения «Униря». Без Киртоакэ, конечно же, никто не разобрался бы в конфликте, возникшем между Зигфридом Мурешаном (парламентарием за евро) и главой молдавского кабмина Ионом Кику.

Ответную, вполне политически самостоятельную реплику Кику племянник своего дяди назвал «отсутствием контакта с реальностью».

– Более того, Кику позволил себе говорить о коррупции в Румынии, о том, что там ее больше всего в Европе, а также – о решении проблемы коронавируса в Румынии. И здесь Кику лжет и манипулирует, как и его шеф Додон, с некоторого времени – эксперт во всём. За последние 24 часа в Румынии с населением около 20 миллионов человек подтверждено 127 новых случаев заболевания коронавирусом нового типа, а в Республике Молдова с тремя миллионами населения – 151 случай, - написал Киртоакэ в соцсетях.

Здесь нам есть что ответить защитнику всех слабых либералов и обездоленных унионистов. Во-первых, чтобы сравнивать цифры и процентаж заболеваний, Дорину Киртоакэ следует поднатореть в географии и подсчитать среднее расстояние между населенными пунктами в Румынии и в Молдове. Таким образом, он сможет сделать вывод о степени риска распространения заразы в той и другой стране.

Во-вторых, кому, как не Киртоакэ заикаться о коррупции, когда в его бытность примаром Кишинева столичный муниципалитет стал едва ли не самым продажным государственно-административным органом страны. Последствия повального взяточничества в те 10 лет приходится разгребать до сих пор. Одни лишь незаконные аукционы по продаже муниципальных земель чего стоят.

И, наконец, главное. Прежде чем обвинять кого-то во лжи, пусть Киртоакэ сперва разберется со всеми заведенными на него уголовными делами, очистится, так сказать, перед обществом без каких-либо взяток. А потом мы подумаем, слушать ли его или нет. Для справки – асфальт после киртоаковского ремонта проспекта Штефана чел Маре уже через два месяца пошёл «волнами».

... Или Киртоакэ пытается подобным образом оправдать свое беспутство во время освистывания того же Кику в Кишиневе во время передачи гумпомощи от Румынии. Тогда, как мы помним кучке "сказочных граждан" сделал замечание сам посол Румынии в Молдове Даниел Ионицэ и назначил того же Киртоакэ (других он, видимо, вообще не знал) ответственным за утихомиривание разбушевавшейся люмпен-унири.

Автор: Николай Костыркин