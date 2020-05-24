Коронавирус в Молдове, последние новости на утро 24 мая 2020: Мы на "дне", и это радует, ведь дальше только вверх - к воздуху

Публикуем последние новости по COVID-19 на утро 24 мая 2020 года. Вот уже несколько дней подряд количество заражаемых коронавирусом в Молдове относительно одинаковое. Означает ли это, что мы достигли того, что называют "плато" и что дальше все только к лучшему?

Что мы опустились на "дно", а далее только вверх, к воздуху? Возможно. Но есть одно "но": количество граждан "под наблюдением" все равно растет - аж на 432 человека за последние сутки. Это значит, что радоваться рано.

Итак, на 8.00 утра 24 мая ситуация в Молдове такая:

6994 (+147) - заражены

+18 случаев - медработники

Количество тестов - 1285 (+68)

242 (+5) - умерли

266 - в тяжелом состоянии.

21 - в критическом (на ИВЛ).

42562 (+432) - под наблюдением.

3452 (+83) - вылечились.

ЛИДИЯ ТКАЧ