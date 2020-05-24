Одуревшие от свободы: Почему вторая волна коронавируса ударит по Молдове намного сильнее, чем первая

Наш народ сейчас на таком расслабоне, что мысль вновь загнать его в по домам выглядит нереальной.

По улице пронеслась ватага пацанвы на великах. У газетного киоска едва стоящий на ногах пьянчужка покупал кофе. За яйцами растянулась очередь больше, чем перед Пасхой. В супермаркете, что в моем доме, давно уже плюнули на все формальности, связанные с защитой от коронавируса. Рынок не работает, зато рядом растянулся длинный ряд уличных продавцов разной зелени-черешни-пионов. Пятница, а народу на улице больше, чем в субботу. Такая, в общем, картина дня.

Я шел и размышлял. Ладно, в марте народ запугали, люди были действительно напуганы неведомым вирусом. Сидели все по домам, улицы были пустынны, хоть сейчас выпускай Уилла Смита и снимай вторую часть блокбастера "Я - легенда", Кто-то где-то чихнет или кашлянет и от него тут же шарахались. Ну, сами все помните, недавно ведь было. Народ был более-менее дисциплинированный: в парках не гуляли, в магазинах безропотно подставляли лоб или руку для замера температуры...

Но дали нам некоторые, заметьте, НЕКОТОРЫЕ послабления, а мы тут же приняли их за полную отмену запрета, карантина и самоизоляции. Тут же забыли о всех тревогах и опасениях, даже стали строить планы на лето, куда поехать в отпуск на моря. А врачи ведь предупреждают о неизбежной второй волне эпидемии. И судя по тому, как ведут себя наши люди, она ударит по нам намного больнее, чем первая.

И загнать наших людей опять по домам на месяц-два, если, не дай Бог, коронавирус вернутся, будет намного труднее. А значит, работы у врачей прибавится. И что делать в такой ситуации, не представляю. Разве что, одно. Раз мы уже махнули рукой на карантин, так давайте все-таки по-прежнему соблюдать все меры предосторожности. Ей-ей, здоровее будем!

ЛЕОНИД РЯБКОВ