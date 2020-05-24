Цырдя ответил Мурешану и прочим клеветникам Молдовы

Богдан Цырдя прокомментировал обвинения со стороны румынского евродепутата Зигфрида Мурешана в адрес РМ.

– А кто обвиняет? Давайте разберемся. Начнем с экономики. Румыния на предпоследнем месте в Евросоюзе по ВВП на душу населения. Ниже только Болгария, но и она дышит в спину. Если бы нас поучали США (первые в мире по номинальному ВВП), Китай (первые в мире по ВВП/ППС – паритет покупательской способности) или Люксембург (первый в мире ВВП/ППС на душу населения), то да, согласны. Но они как раз молчат. Поучают нас господа, сами погрязшие в коррупции и нищете.

Даже обидно. Докатились. Скоро нам уроки будет давать и Зимбабве. Если Румынии можно, почему нельзя Зимбабве? Также нас поразил высокомерный тон Зигфрида Мурешана, заявившего давеча, что у Молдовы серьезные проблемы в борьбе с коррупцией, и что он крайне недоволен этим! Мы так понимаем, что Румыния дает фору Гонконгу, Сингапуру, Швеции, Китаю? Неужели?

А вот международная организация Transparency International так не думает. Эта структура ежегодно представляет индекс коррупции. Взгляните на цифры: Дания – 87, Финляндия –86, Швеция – 85, Румыния – 44. Если средний балл ЕС по индексу коррупции – 66, то у Румынии - 44. Фактически, это самая нищая и самая коррумпированная страна Евросоюза! – написал депутат парламента Цырдя в соцсетях.

Он задается вопросом – неужели «нам предлагают брать пример в борьбе с коррупцией у Бухареста?».

– Заявления Мурешана о том, что правительство Кику потерпело фиаско в борьбе с COVID-19, и вовсе перешли все грани приличия. Вначале мы подумали, что он критикует США, где 98984 умерших от коронавируса, Италию – 32735 умерших, Испанию – 28678, Великобританию - 36675, Францию - 28332 или Бельгию – 9237. Но, оказывается, он критикует правительство Кику за то, что, имея разваленную медицину, закрытые (с подачи извне) десятки больниц и медпунктов – оно удержало смертность до уровня 242 (вместе с Приденстровьем, которое мы не контролируем). Видимо, нам надо брать пример с Румынии, где умерло 1176 граждан! Кстати, в Молдове уровень смертности 3,46, в Румынии – 6,59! У нас почти, как у Австрии – 3,88.

Мы добились таких показателей благодаря действиям властей, самопожертвованию врачей и дисциплине подавляющей части населения. Поэтому, господа, критические оценки оставьте себе. А нашу власть пускай оценивают наши граждане. Они ее выбрали, им и спрашивать. И еще – в молдавской Конституции четко написано: источник власти – воля народа, а не доноров и западных кураторов. Возможно, не всем это нравится, но это так, – заключил Цырдя.

Подготовил Михаил Генчу