Проект «Политики Дня»: Майя Санду и Кирилл Моцпан

ТРИБУНА продолжает проект по популяризации политиков Республики Молдова – «Политики Дня», в рамках которого рассказывает о политиках, родившихся в этот день. На этот раз мы предлагаем вспомнить политиков: Майю Санду и Кирилла Моцпан.

Майя Санду родилась 24 мая 1972 года в селе Рисипень района Фэлешть. Экономист по профессии. С 2010 по 2012 год Майя Санду работала советником Исполнительного директора во Всемирном банке в Вашингтоне, США. С 24 июля 2012 года до 30 июля 2015 года она была министром образования в трех правительствах подряд (Филат-II, Лянкэ и Габурич). С 2014 по 2015 год она была депутатом парламента Республики Молдова, но отказалась от срока полномочий в пользу должности министра образования.

В 2016 году она создала Партию «Действие и Солидарность», став ее лидером. Осенью 2016 году она выдвигала свою кандидатуру на должность президента РМ, но была побеждена во втором туре социалистом Игорем Додон. На парламентских выборах от февраля 2019 года она была избрана депутатом, но в июне отказалась от срока полномочий в пользу должности премьер-министра, которую она занимала до ноября 2019 года.

Кирилл Моцпан родился 24 мая 1958 года в селе Селиште района Ниспорень. С февраля 2019 года он депутат парламента Республики Молдова. Член фракции «ACUM Платформа DA».

Андриана Кептине