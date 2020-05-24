Чебан рассказал, какие противоправные действия застройщиков он намерен огласить

Кишинев испытывает проблемы в связи с незаконным строительством.

Об этом заявил в радиоэфире примар Ион Чебан.

По его словам, кишиневская примэрия «была самым коррумпированным учреждением в стране, и от прежнего руководства осталось много проблем».

– В примэрии создается рабочая группа во главе с вице-примаром по урбанистике и городской мобильности Виктором Кирондой. Эта группа до конца июня 202 года должна нанести на электронную карту Кишинева все проблемные стройки. Раньше выдали много документов, которые не совсем законны, но по прошествии времени стали абсолютно законными. Есть ресторан «Дойна» в Долине роз. Я не могу ни подтвердить, ни опровергнуть это, не могу доказать, это не мое дело, но я слышал, что там кто-то распределяет сегодня квартиры судьям, чтобы они приняли решение (суда – ред.) не в пользу Кишинева, — отметил Чебан.

Он призвал судей «прекратить это, потому что это нехорошо» и пообещал «пролить свет» на эти вопросы.

Горожане всецело поддерживают позицию примара Кишинева, но там, где в соцсетях появляются эти его реплики, – задают в комментариях ряд волнующих вопросов. Правда, большинство этих комментариев тут же кем-то удаляются, поэтому сделать скриншоты мы не успели. Но вот лишь некоторые из этих вопросов:

- Как эта интерактивная карта сама по себе повлияет на справедливо решение проблем, связанных с незаконной стройкой, если, кроме нее, ничего делаться не будет?

- Почему бы примэрии не обратиться в Антикоррупционный центр по поводу упомянутых происков застройщиков и судей?

- Какие именно стройки нужно называть незаконными? Например, на Алба-Юлия 6/4 Высшая судебная палата стройку де-факто отменила, и в примэрии об этом знают, но строительный забор на том месте до сих пор стоит, хотя его там быть уже не должно. Или, скажем, на Караджале, 24 уже почти достроена жилая многоэтажка с доподлинно зафиксированными нарушениями, а примэрия до сих пор не вмешалась в процесс. А с недавнего времени под угрозу застройщиком поставлен жилой многоэтажный дом на проспекте Дечебала, 5, и снова со стороны примэрии нет реакции.

- Почему руководство примэрии не подает в суд на тех, чьи подписи стоят под документами, связанными с незаконными стройками?

Подготовил Николай Костыркин