Владимир Воронин полностью поддержал премьера Кику в диспуте с румынским евродепутатом

Чиновники из соседней страны не ожидали такого поворота. Владимир Воронин, бывший президент Республики Молдова, высказался в поддержку Иона Кику в его диспуте с румынским европарламентарием Зигфридом Мурешаном, который позволил себе необоснованную критику правительства РМ, но неожиданно получил отпор. ПКРМ выпустила специальное коммюнике, подписанное Ворониным, в котором изложена позиция экс-президента по этому вопросу.

Воронин отметил, что впервые за последние десять лет кто-то позволил себе осадить румынского и европейского чиновника, что само по себе является выдающимся событием, по оценке экс-президента. При этом, подчеркивая, что у ПКРМ есть свои претензии к правительству, Воронин дает высокую оценку смелости премьера и выражает полную солидарность с его ответом Мурешану.

По словам Воронина, за последние десять лет румынские политики привыкли, что в Молдове им все смотрят в рот и повторяют каждое слово и действие, исполняя все прихоти. Разумеется, Воронин напомнил и о периоде с 1918-го по 1940-й год, заявив о "кнутах, которыми стегали румыны местное население". В последние 10 лет, по словам экс-президента, все практически вернулось в те времена, в то время как румыны даже не считали нужным с уважением относиться к названию Республика Молдова, величая ее "Басарабией".

Каждое дуновение из Румынии, по словам Воронина, восторженно ловилось и трактовалось как приказ к исполнению, невзирая на то, что объективно это квалифицировалось как вмешательство в дела другого государства. Верна и оценка по поводу коррупции в Румынии, данная Кику - Воронин считает, что даже балтийские страны, а также Португалия с Грецией явно опережают Румынию по многим параметрам, в том числе и в области коррупции.

- О чем еще написал Кику? О том, что Румыния не справляется с пандемией? А разве это секрет? В Сучава, к примеру, была введена армия, чтобы остановить пандемию. То есть там было не просто чрезвычайное положение, а военное! Разве это говорит что-то хорошее о государственных институтах, системе здравоохранения, ее готовности противостоять эпидемиям? Вы лучше спросите сегодня любого румына, который живет в Васлуй, если он считает, что его правительство справилось, и он вам красноречиво ответит..., - завершил свой пассаж экс-президент РМ.

Автор: Михаил Генчу