Коллеги Санду мнят ее Владом Цепешем

То ли Жанна Д'Арк, то ли Влад Цепеш, но почему-то женщина в мужском обличье...

Майя Санду отметила свой очередной день рождения, и коллеги по партии устроили своеобразное соревнование на тему того, кто польстит ей сильнее, поздравляя эту женщину, мнящей себя "мессией Молдовы".

Разумеется, ее льстивое окружение вовсю работает на создание подобного имиджа - это видно, например, по поздравлению от Михая Попшоя, который, видимо, хотел сделать как лучше, но получилось - даже не будем говорить, как...

То ли Попшой хотел изобразить ее некой Жанной Д'Арк, то ли примерил на нее образ Влада Цепеша, то ли просто хотел намекнуть на "мужскую силу" Санду, что выглядит весьма двусмысленно. А получилось то, что получилось... Вряд ли имидж Дракулы позволит Санду увеличить рейтинг, особенно когда получается так, что она идет на сделки с теми, которых еще недавно клеймила последними словами.