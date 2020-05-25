Только смерть разлучила их. Главный режиссер Светланы Тома

Самая известная цыганка страны (Светлана Тома) горячими карими очами приворожила к себе не одно поколение телезрителей. Она, конечно, никогда не была цыганкой, зато оказалась талантливой актрисой и счастливой женщиной.

Светлана Тома. Биография

Светлана родилась в Молдавии, в обычной семье. Ее папа приехал туда по распределению работать зоотехником из Воронежской области, мама – местная жительница, активистка Бессарабского коммунистического подполья.

Такая красивая фамилия была взята Светой Фомичевой уже во время ее первых съемок. Тома произносится с ударением на последний слог, так как происходит из французского языка. Бабушка актрисы была француженкой и имела такую девичью фамилию.

Французские родственники ждали маленькую Свету в гости каждые каникулы.Буржуазная часть ее семьи прививала этикет со всей строгостью, что девчонке, которой хочется бегать и играть, конечно, не нравилось. Зато маминым родственникам Светлана скажет спасибо, когда из ребенка-сорванца превратится в настоящую леди с изысканными манерами.

В школе Тома была прилежной ученицей. Старалась еще и потому, что отличникам давали подшефного жеребенка и теленка. За хорошие отметки ребенок удостаивался первым обкатать лошадку, когда та подрастет и подоить корову.

Хороший аттестат помог Светлане поступить в Кишиневский государственный университет.Она уже мечтала о строгом костюме юриста, когда на троллейбусной остановке с ней случилась встреча, перевернувшая всю ее жизнь.

Актер, который знал, что именно такого типа девушку для своей новой картины «Красные поляны» ищет режиссер Эмиль Лотяну, подошел к Светлане и уверенно объяснил задачу.

Светлана прошла пробы ради интереса, но от предложения отказалась: какая из вчерашней школьницы актриса?Но режиссер уже видел ее в своей ленте и не поленился поехать вслед за девушкой в ее родной город Бельцы, где сумел внушить родителям будущей актрисы, что она обладает не только красотой, но и редким дарованием.

РЕЖИССЕР

Родители поддались, а мечты о юридическом померкли, как только красавица впервые поняла, каким волшебным может быть мир кинематографа.

В Кишиневе в тот год набирался целевой курс питерского ЛГИТМиКа, куда и направилась Тома. А тем временем начались съемки. Суровый и требовательный Лотяну выжимал из подопечной все соки.

Сплетники свидетельствуют: чтобы добиться грации и легкости походки, режиссер привязывал к спине Светланы палку, а к ногам – гири по три килограмма.Зато, пройдя через все эти гимнастические упражнения, актриса действительно создавала впечатления порхающего мотылька во всех своих кинофильмах.

А после съемок Эмиль Владимирович становился чутким и внимательным. Стремился угостить маленькую актрису мудреными блюдами собственного приготовления, учил, лечил, не давал в обиду. Она не сразу поняла, что взрослый, а Лотяну тогда было под 30, уверенный в себе элегантный мужчина ухаживает за ней.

ДВА ОГНЯ

к/ф «Дом для Серафима» (1973)

Сейчас Тома и сама не признается, когда влюбилась в режиссера. Говорит, что такие интимные подробности своего романа хочет оставить для себя. Но не спорит: страсти кипели нешуточные. Более того, на протяжении всей жизни Лотяну будет находиться рядом с любимой артисткой.

Она была совсем молоденькой, когда вошла в круг уже довольно известного режиссера.Знаменитые представители богемы, с которыми дружил Эмиль Владимирович, приняли девушку хорошо, а вот сам режиссер мог и вспылить, и исчезнуть куда-то посреди шумного торжества, бросив молоденькую Свету в полном замешательстве в чужом доме.

Они оба были темпераментами.У пары часто сталкивались интересы, особенно это касалось работы. Снимая очередной кинофильм, Лотяну снова утвердил Тому на главную роль, но она была занята в других съемках. Дав согласие, актриса, работавшая в Питере, честно ждала вызова. Но ленинградская съемочная бригада просто не показала Томе телеграмму – чтобы не сорвать сроки.

Лотяну был в бешенстве, когда Светлана не приехала к назначенному сроку. Он не только пригласил на главную роль другую актрису, но и разорвал всякие отношения с Томой.

БРАК

к/ф «Семейные дела Гаюровых» (1975)

Тем временем ее жизнь текла своим чередом. Она обосновалась в Ленинграде, где принимала участие в съемках и доучивалась, а после диплома в составе своего курса отправилась в Тирасполь, где довольно неожиданно получила предложение руки и сердца от своего однокурсника Олега Лачина.

Красивого голубоглазого паренька с польскими корнями она долго не замечала.Общалась как с другом, но на что-то большее ему рассчитывать не приходилось. А он давно заприметил яркую Тому с огромными глазами.

Конечно, она хотела настоящую семью с ребенком и нормальным, не богемным, теплым и уютным человеческим счастьем. Начала ближе общаться с Олегом – оказалось, что он чудесный!

Они сыграли настоящую традиционную свадьбу с застольем и стали жить вместе.Скоро родилась единственная дочь Светланы Ирина Лачина, которая и сама станет известной актрисой.

Все это время, пока Светлана строила свое семейное счастье, Эмиль Лотяну не появлялся в ее жизни – ни разу не позвонил, не прислал телеграммы… И тут вдруг вызывает ее на пробы в Карпаты. В кинофильме «Лаутары» режиссер снял Тому вместе с ее мужем – в одном из эпизодов они играли пару, которая расстается.

ТАБОР УХОДИТ В НЕБО

Самая известная цыганка…

Спустя несколько месяцев после того, как семья снялась у Лотяну, супруг Светланы уехал на рыбалку с друзьями. Жена с дочерью гостили у родителей в Бельцах, а Олег был в Тирасполе. Вдруг ночью к Светлане прибежали из театра: Олега на рыбалке задело винтом от катера. Он скончался от потери крови.

С Ириной стали помогать родители Светланы, а та, чтобы забыть боль потери, а также, чтобы прокормить семью, стала все больше и больше работать. В том числе работа продолжалась и с Эмилем Лотяну.

Маэстро — Эмиль Лотяну

Спустя десяток лет после их последней совместной работы, она снова участвовала в пробах маэстро. На роль цыганки Рады Тому утвердили только со второго раза. «Табор уходит в небо» стал ее визитной карточкой во всем мире: кино купили 112 стран.Больше ни один кинофильм, снятый в СССР и в России такой популярностью не пользовался.

Лотяну сделал ее знаменитой, он же делал ее счастливой. Тома не скрывает: с этим человеком их связывала настоящая любовь, которая могла прерываться на долгие месяцы, быть разорванной брачными узами с посторонними людьми, но никогда не уходила.

По свидетельству актрисы, режиссер был очень жестким и непримиримым человеком и даже женщине с ее легким и покладистым характером жить с ним было сложно.Однако ее любовь к нему достигла такой высоты, что она была готова без ревности и обиды отпускать его к любой другой женщине – лишь бы он был счастлив.

Несмотря на то, что они никогда не состояли в официальном браке и клятв друг другу не давали, разлучить эту пару смогла лишь смерть. В 2003 году Эмиль Лотяну скончался.

Сегодня она продолжает сниматься в кино и сериалах и много времени проводит со своими близкими – дочерью Ириной и внучкой Машей.

Ред.: Мы поздравляем Светлану с Днем Рождения!