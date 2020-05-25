Знаменитая молдавская актриса Светлана ТОМА: «Я сознательно отказываюсь от ролей, которые разрушают душу»

В эксклюзивном интервью «КП» артистка рассказала о том, как великий Лотяну гонял дрыном цыган во время съемок «Табора», о том, с чьими портретами идет в «Бессмертном полку», и о много другом.

Сегодня наша замечательная и любимая актриса Светлана Тома отмечает день рождения. "Комсомолка" публикует эксклюзивное интервью, которое актриса дала "Комсомолке" два года назад, во время своего визита в Кишинев.

На сцену «Сатирикуса» заслуженная артистка России, народная артистка Молдовы Светлана Тома выпорхнула под гром аплодисментов. Ее творческий вечер стал одним из самых дорогих подарков организаторов МОЛДФЕСТА для кишиневцев. Невысокая, хрупкая, черный брючный костюм подчеркивал фигуру балерины. В зале среди многих известных лиц - народная артистка Молдовы Маргарита Ивануш и народный артист СССР Евгений Дога, близкие друзья актрисы.

Стартовал вечер с торжественно-официальной церемонии. Дело в том, что звание народной артистки Светлане Тома было присвоено еще несколько лет назад. А вот подтверждающие это нагрудный знак и специальный диплом советник президента РМ Корнелиу Попович вручил актрисе 4 декабря на сцене «Сатирикуса», отметив, как любима она не только в родной Молдове, но на всем пространстве бывшего Советского Союза.

И вот зазвучали всеми любимые песни, исполненные Светланой с особой теплотой, доверительностью, словно не со сцены, а в кругу друзей. Затем, напомнив, что сыграла в своих фильмах четырех цыганок, актриса зажигательно исполнила попурри из цыганских песен и романсов. Его последние аккорды смешались с криками «браво!».

Светлана Тома и Эмиль Лотяну в Париже, где в 1979 году «Табор уходит в небо» получил почетный диплом.

Музыкальную страницу вечера сменила поэтическая. Прозвучали строки Пушкина, Ахматовой, Окуджавы, Гиппиус… С особым интересом слушал зал комментарии актрисы во время просмотра фрагментов кинолент, ведь на экране в те минуты она блистала рядом с Янковским и Стржельчиком, Смоктуновским и Шакуровым, Баталовым и Басилашвили… Но по сути весь этот вечер был освещен одним главным именем – Эмиль Лотяну. Дословно это звучало так:

«В 65-м я окончила школу, поступала на юрфак. Как-то на троллейбусной остановке напротив кинотеатра «Патрия» ко мне подошел мужчина: «Девушка, хотите сниматься в кино?» Это был Михаил Христофорович Бадикяну, сыгравший в «Красных полянах» моего отца. Я была застенчивая, в очках, и вдруг почтенный мужчина предлагает роль в кино, просит телефон… Я сказала, что сниматься не хочу. Но тут летящей походкой к нам направился молодой красивый мужчина в белом костюме. Это был 29-летний Лотяну. Михаил Христофорович радостно сообщил ему: «Эмиль, я нашел себе дочь!»

На следующий день они пришли на улицу Фрунзе, 127 – просить у моих тетушек разрешения на участие в кинопробах. Ведь мне было 17 лет. Потом были фотопробы, получение согласия родителей. А уже через 7 дней я оказалась на съемочной площадке, где сыграла свою Иоанну. За эту роль на кинофестивале в Италии я получила приз зрительских симпатий…»

«У Лотяну была легкая рука. Именно он открыл для советского кинематографа целый ряд новых имен - Виктора Соцкого-Войническу и его брата Мирчу, Гришу Григориу, Михая Волонтира, Марийку Сагайдак…»

«Во время съемок «Табора» Только Эмиль Владимирович мог справиться с цыганами. У него был огромный дрын, и боялись они только Лотяну. Да, он казался деспотом на площадке, но все это было во имя Кино!»

«Лотяну – шаровая молния! Своей невероятной энергией он заряжал всех, с кем работал. Поэтому и сегодня его фильмы смотрят на одном дыхании. Поэтому «Табор» закупили 120 стран мира, и это никем не побитый рекорд».

«В его последнем фильме «Скорлупа» много метафор. Этой лентой он словно прощался с нами. В финале один из героев возносится на небо и оттуда говорит всем нам: «Люди, живите в добре и радости, живите в мире!»

«Пока жива, на всех своих творческих встречах буду с любовью и благодарностью говорить о Лотяну»

Уже за кулисами на вопрос автора этих строк о том, насколько бережно сохраняется сегодня память о Лотяну, Светлана ответила:

- Для сбережения этой памяти я прикладываю немалые усилия. Кстати, большую помощь в этом мне оказали Маргарита Ивануш и Октавиан Григориу. Речь – о трех больших творческих вечерах, которые я провела в Москве. Вечер в Доме кино был посвящен 70-летию Эмиля Владимировича. Через пять лет в «Иллюзионе» мы отметили его 75-летие, а еще через пять лет в Центральном доме работников искусств я организовала вечер к 80-летию Лотяну. Пока жива, на всех своих творческих встречах, концертах, во всех интервью буду с любовью и благодарностью говорить об этом удивительном человеке, подарившем мне счастливую творческую жизнь!

Излучая невероятную, поистине лотяновскую энергию, весь вечер Светлана охотно отвечала на вопросы – и со сцены, и перед телекамерами. Вот несколько фрагментов из ее диалогов со зрителями и журналистами:

- Как вам удается так замечательно выглядеть?

- Знаете, я свой возраст не скрываю – мне 71 год. А выгляжу так, как выгляжу – стараюсь быть в форме!

- Наш земляк Николай Лебедев собирается снимать «Мастера и Маргариту». Не планируете участвовать в этом проекте?

- Колю помню еще мальчиком… Я снялась в двух его картинах – в «Поклоннике» и в «Фонограмме страсти». Работала с ним и моя дочь Ирина. В ряде его фильмов она, к тому же, озвучила главные женские роли. Что касается «Мастера и Маргариты», ничего сказать не могу. Такими вопросами Николая не дергаю, я деликатна.

Светлана Тома с дочерью и внучкой

- Судя по снимкам в соцсетях, с дочерью и внучкой вы каждый год шагаете в колоннах «Бессмертного полка». Чьи портреты вы несете?

- Это фотографии мамы и папы. Мои родители прошли войну…

- Каким вам запомнился замечательный молдавский кинорежиссер Якоб Бургиу, у которого вы снялись в фильме «Дом для Серафима»?

- Это был талантливый художник и очень хороший человек – такой большой, добрый, бесконфликтный.

- Удается следить за современным молдавским кинематографом?

- К сожалению, я ничего о нем не знаю. Даже не знаю, существует ли он. В прокате молдавские фильмы не вижу, на фестивалях не встречаю. Возможно, в Кишиневе есть талантливые режиссеры, операторы. Что касается актеров, здесь всегда были замечательные мастера! Взять хотя бы мою сокурсницу, прекрасную актрису Людмилу Колохину, которая играет и в Театре им. Чехова, и в театре «С улицы Роз». Я очень рада, что она так востребована.

- Где вы сегодня играете?

- В трех частных московских театральных компаниях я играю в четырех пьесах. Это и современная драматургия, и советская классика, и Островский – «Бешеные деньги». Мои партнеры на сцене – Александр Панкратов-Черный, чудесная мхатовская актриса Наталья Егорова и Андрей Харитонов. Мы с удовольствием приехали бы на гастроли в Кишинев, но здесь никто не занимается прокатом, нет приглашений. Очень жаль, ведь география наших гастролей обширна, мы много ездим и по России, и по миру – были в Германии, в Эмиратах, в Канаде…

- А в новых кинолентах мы вас увидим?

- Сложно сказать, я принципиально отказываюсь от многих ролей- от тех, что разрушают душу. Вообще, главных ролей на мой возраст уже нет, приглашают на роль мам или бабушек. Но дело даже не в возрасте, просто сами эти роли не таят в себе каких-то открытий. Помню, как Лотяну говорил о средней роли или о средней игре: «Не плохо, но по-тря-се-ния нет!» Сам он всегда требовал потрясения, чтобы дух захватывало…

- С каким чувством приезжаете в Кишинев?

- Я бесконечно люблю молдавскую землю, заряжаюсь здесь совершенно особой энергией!

Фильмы с участием Светланы Тома

СПРАВКА «КП»

Светлана Тома родилась в Кишиневе. Окончила актёрский факультет Ленинградского института театра, музыки и кинематографии, а диплом получила в Кишиневском институте искусств им. Музическу. Снималась во многих фильмах Эмиля Лотяну — «Красные поляны», «Лаутары», «Табор уходит в небо», «Анна Павлова». А также у других известных режиссёров – таких, как В. Венгеров («Живой труп»), Я. Фрид («Благочестивая Марта»), П. Чухрай, В. Басов, Р. Ибрагимбеков и других. В 1999 году Светлана приняла участие в проекте Виктора Мережко «Поют звёзды театра и кино», где с успехом выступила как исполнительница песен ретро.

В 2001 году Светлане Тома присвоили звание заслуженной артистки России. В 2008 году актрисе присвоено почетное звание «Artist al Poporului» («Народная артистка») в Молдове.

ТАТЬЯНА БОРИСОВА