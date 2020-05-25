Повысят ли тариф в маршрутках до 10 леев: примар Кишинева дал ответ

Глава столичной администрации прокомментировал ситуацию с общественным транспортом, а также меры, которые рассматривают городские власти для наведения порядка на дорогах муниципия.

Столичные власти не согласны с повышением до 10 леев тарифа на проезд в микроавтобусах. Об этом заявил примар Кишинева Ион Чебан в воскресенье, подводя итоги недели.

«Есть проблемы в некоторых зонах, люди ждут транспорта по три-четыре часа. Даже принимая во внимание сложившуюся ситуацию, мы не можем согласиться на повышение тарифа на проезд в маршрутке до 10 леев», — отметил Чебан.

Он прокомментировал решение муниципального совета по вопросу общественного транспорта, которое было принято на этой неделе.

«Через тендер мы сможем приобрести 100 автобусов до конца 2020 года, 18 двухзвенных троллейбусов, и еще 30 троллейбусов можем собрать благодаря системе финансирования, которую предстоит утвердить мунсовету. Мы готовы привезти 200 единиц техники до конца 2020 года», — пояснил примар.

Градоначальник выразил надежду, что мунсоветники не будут политизировать вопрос, а смогут сесть за стол переговоров и принять как можно быстрее необходимые решения.

На выходных без общественного транспорта

Также глава столичной администрации пояснил, почему работа общественного транспорта в эти выходные дни — в субботу и воскресенье — приостановлена.

«Это соответствует решениям, которые приняли в этом смысле центральные власти и Национальная комиссия», — отметил примар.

С понедельника, 25 мая, работа троллейбусов и автобусов возобновится в привычном режиме.

Не допустить серьезные ДТП: штрафы, санкции и другие меры

Примар отдельно остановился и на ситуации с тяжкими дорожно-транспортными происшествиями в свете произошедшей на минувших выходных аварии, в которой погибли два человека.

«Было и много других серьезных ДТП. Распорядился, чтобы вице-примары, все ответственные лица вместе с МВД предусмотрели все возможные решения, которые могут быть применены в краткие, средние и продолжительные сроки», — отметил Чебан.

По его словам, это предусматривает повышение ответственности водителей, более жесткие штрафы и санкции вплоть до изъятия документов на право вождения.

«Распорядился создать карту наиболее опасных участков. Посмотрим, что можно сделать для улучшения работы системы светофоров, снижения скорости и многое другое, что можем сделать совместно с МВД», — сказал Чебан.

Резонасное ДТП произошло в ночь с 16 на 17 мая. Автомобиль Audi с 27-летний молодым человеком за рулем и пассажиркой в салоне передвигался на большой скорости по бульвару Штефана чел Маре. Легковушка врезалась в машину-такси Toyota, в которой 39-летний водитель вез 46-летнего клиента, ехало по улице Измаильская. В результате столкновения Audi отлетела в Dacia Logan, за рулем которой находился 40-летний мужчина, а затем в припаркованный Volkswagen.

В полиции сообщили, что в результате ДТП погибли водитель и пассажир такси.