В начале следующей недели сохранится облачная и не очень теплая погода

Лето пока что не спешит в Молдову. Возможно, многих удивляет нынешняя погода в Молдове - назвать ее жаркой затруднительно, но даже теплой ее назвать тоже трудно. Подобное положение вещей сохранится и в начале следующей недели - небо будет облачным, температуры - весьма умеренными для этого времени года.

Дневной максимум в столице составит завтра +19, чуть теплее будет ко вторнику - плюс 20 днем. Ночами же температуры в столице будут опускаться до плюс 10, не более.

Вдобавок, во вторник вечером возможны небольшие осадки, равно как и днем в среду, а в четверг они и вовсе превратятся в грозовые дожди, но одновременно с этим начнет теплеть.

Автор: Михаил Генчу