25 Мая 2020
В избранные Сделать стартовой Подписка Портал Объявления
Поиск
 
Лента новостей
Лучшие 20 статей
Архив
Мобильная версия
Экспорт новостей
 
 
Реклама
Обратная связь
 
...
Общество
В начале следующей недели сохранится облачная и не очень теплая погода
24.05.2020

Лето пока что не спешит в Молдову. Возможно, многих удивляет нынешняя погода в Молдове - назвать ее жаркой затруднительно, но даже теплой ее назвать тоже трудно. Подобное положение вещей сохранится и в начале следующей недели - небо будет облачным, температуры - весьма умеренными для этого времени года.

Дневной максимум в столице составит завтра +19, чуть теплее будет ко вторнику - плюс 20 днем. Ночами же температуры в столице будут опускаться до плюс 10, не более.

Вдобавок, во вторник вечером возможны небольшие осадки, равно как и днем в среду, а в четверг они и вовсе превратятся в грозовые дожди, но одновременно с этим начнет теплеть.

Автор: Михаил Генчу


 
Количество просмотров:
80
Отправить новость другу:
Email получателя:
Ваше имя:
 
Рекомендуем
Обсуждение новости
 
 
© 2000-2020 PRESS обозрение Пишите нам
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "PRESS обозрение" обязательна.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора.