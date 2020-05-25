Андрей Нэстасе: Необходимо заменить правительство Кику другим, компетентным

„Нужно, чтобы правительство Кику ушло в отставку, но очень важно знать, что мы поставим на его место. Очень важно понимать, что отставка правительства Кику в такой печальный для нас период и не установление компетентного правительства, ответственного правительства, правительства специалистов, экспертов делает ситуацию Республики Молдова и граждан намного сложнее”, - заявил лидер Платформы „Достоинство и правда” Андрей Нэстасе в ходе передачи в Facebook, отмечает IPN.

Андрей Нэстасе отметил, что озабоченность Платформы DA, помимо решения пандемического кризиса, решения экономических и финансовых проблем страны, заключается и в организации свободных, честных и демократических президентских выборов.

„Мои аргументы в поддержку участия в этих президентских выборах - это мои поступки и десятилетняя борьба, и, конечно же, убеждение в том, что наш народ имеет историческое право на нормальную жизнь в нормальной стране, в которой государство находится на службе у гражданина, а не наоборот”, - ответил лидер Платформы „Достоинство и правда” на вопрос интернаута о том, как он может объяснить, что именно он должен баллотироваться на пост президента страны.

„Я уверен, что именно люди решат, кому лучше всего, по их мнению, быть президентом Республики Молдова. Вот почему я призываю каждого объективно проанализировать абсолютно все детали, узнать как можно больше о кандидатах и сделать это до голосования, а не после голосования”, - отметил Андрей Нэстасе.

„Я хочу быть президентом, который предоставит всем гражданам Республики Молдова, всем людям, дома или в диаспоре, своим поведением и личными примером, я хочу предоставить всем людям модель, которая может привести к глубоким изменениям, в которых наше общество так сильно нуждается. Президент, который гарантировал бы баланс, мир и социальную справедливость, гарантировал бы справедливость всем и каждому в отдельности, лучшее благосостояние и жизнь для всех наших семей, воссоединенных здесь, дома” - заявил лидер Платформы DA.