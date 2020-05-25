Парламент-90: Отсутствие здравого смысла и оскорбления национального достоинства

Громкие заявления премьер-министра Кику, главы молдавского правительства по отношению к Правительству Румынии и высокопоставленным лицам Европейского Союза бросают вызов не только здравому смыслу, но и нарушают священные общечеловеческие ценности, оскорбляют национальное достоинство граждан Республики Молдова, наносят серьезный моральный и политический ущерб внутреннему и внешнему имиджу Республики Молдова.

Оценки содержатся в заявлении Александра Арсени, автора проекта Декларации о независимости, члена Комиссии по разработке проекта Конституции, сделанного от имени многочисленной группы депутатов первого демократического Парламента Республики Молдова (созыв 1990-1994 годов), провозгласившего независимость Республики Молдова, цитируемой IPN.

„Недавние высказывания премьер-министра Иона Кику являются оскорблением не только в адрес румынского евродепутата Зигфрида Мурешана, но и бросают вызов содержанию доклада Европейского Парламента по отношению к Республике Молдова, который показывает неудачи правления социалистов в Кишиневе и предупреждает еще раз о невыполнении обязательств, взятых для разблокирования нового транша европейской финансовой поддержки”,- говорится в заявлении.

Согласно заявлению, премьер-министр проявляет полное отсутствие здравого смысла и делает совершенно возмутительные с дипломатической точки зрения, оскорбительные и неприемлемые по отношению к Румынии высказывания. „Эти заявления тем более прискорбны, что несколько дней назад завершилась миссия румынских волонтеров, которые при полном медицинском, экономическом и социальном коллапсе боролись бок о бок с молдавскими врачами за спасение человеческих жизней”, и Румыния оказала существенную, абсолютно бескорыстную помощь гражданам левого берега Прута”,- написал Александру Арсени.

Он утверждает, что это не первый случай, когда премьер-министр Ион Кику использует саркастические и оскорбительные формулировки в адрес Европейского Союза и его официальных лиц. „Будучи еще советником президента Додона, он опубликовал оскорбительный и абсолютно недипломатический текст в адрес партнеров по развитию”, - уточнил Александру Арсени.

В то же время группа депутатов первого демократического парламента напомнила премьер-министру Иону Кику, что, согласно Декларации о независимости Республики Молдова от 27 августа 1991 года, Республика Молдова установила дипломатические отношения с государствами мира, в том числе с Румынией и Европейским Союзом на основе норм международного права. Закрепив эти ценности в преамбуле Конституции, подтверждается желание Кишинева жить в согласии со всеми народами мира по единогласно признанным принципам и нормам того же международного права.

„Выражаем глубокое возмущение и осуждаем безответственное отношение премьер-министра Кику. Такие заявления несовместимы с должностью премьер-министра Республики Молдова”, - отмечают депутаты первого демократического парламента.