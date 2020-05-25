Национальные интересы. В тени „кульков”, фальшивок и изощрённого воровства.

Обзор общественно-политических событий и тенденций от IPN (18-24.05.2020)



Ключевые события: от А до Я



I. Тщательно продуманные договорённости – в роли совпадений, случайностей и „импровизаций”? Отнюдь не комфортное парламентское большинство.



II. „Бомба”, взорванная Генпрокуратурой, принесла с собой надежду на торжество справедливости. Следствие установило, что Владимир Плахотнюк является главным бенефициаром „ограбления банков”.



III. Qui prodest? – Кому выгодна нападка Иона Кику на замечание европарламентария Зигфрида Мурешана о том, что нынешнее правительство Республики Молдова потерпело неудачу в осуществлении реформ.







СОБЫТИЕ I. „Дружбу”, возникшую между социалистами и демократами полгода назад, а затем превратившуюся в более интимные отношения, считают приемлемой только 52 человека.



В минувший понедельник депутаты Василе Бытка и Генадие Вердеш объявили о том, что они покидают фракцию ДПМ и присоединяются к группе Pro Moldova. Вскоре пришла новость о том, что территориальная организация ДПМ в Ниспорень выходит из партии и выражает полную поддержку депутатской группе Pro Moldova. Об этом заявил Василе Бытка, вся карьера которого связана с историей ДПМ в районе Ниспорень, откуда выпускник Академии полиции пришёл на пост министра регионального развития и строительства Республики Молдова в кабминах Габурича, Стрельца и Филипа. Участвовал в боевых действиях по защите целостности и независимости Республики Молдова в 1991–1992 годах.



Генадие Вердеш был председателем района Ниспорень, а в парламент он пришёл в октябре 2019 года, от округа, ранее направившего в законодательный орган Владимира Плахотнюка. Депутат не озаботился размещением на официальном сайте парламента ни своей фотографии, ни резюме.



В связи с появлением этих двух перебежчиков почётный председатель Демократической партии Думитру Дьяков высказал мнение, что некоторые из его бывших коллег покинули ДПМ не по своей воле. По его мнению, этих людей „поставили на колени”. „Я более чем уверен, что эти люди ушли не по своей воле, а потому, что имелись определённые обстоятельства”, - заявил Дьяков.



Его намёки становятся более понятными в связи с созданием в феврале этого года группы Pro Moldova. Заявив, что Влад Плахотнюк не играет никакой роли в новом политическом проекте Pro Moldova, Андриан Канду, забравший с собой лишь пятерых (!) депутатов, погрозил пальцем оставшимся: „Мы видим, что некоторые забыли, кто их продвигал, и благодаря кому они оказались там, где они находятся”.



Лидер Демократической партии выразил сожаление по поводу ухода ещё двух депутатов из парламентской фракции этого политформирования, пожелав им успехов „в команде воров миллиарда”. На своей странице в Facebook Павел Филип написал, что ДПМ подвергается „яростной атаке извне”, организованной „теми, кто не сумел захватить партию”.



В пресс-релизе, опубликованном 18 мая, ПСРМ осудила последние кадровые потери своих союзников и заявила, что речь идёт о „политическом подкупе”. Партия уточнила, что некоторые „группировки” делают всё возможное для того, чтобы на этой неделе парламентское большинство перестало существовать.



Политформирование утверждает, что за этими действиями стоят криминально-олигархические группировки, которые „делают всё возможное, чтобы защитить свою личную неприкосновенность, сохранить украденные у граждан Молдовы миллиарды леев и не потерять Кишинёвский аэропорт, украденный у нашего народа. Мы являемся свидетелями атаки, организованной, скоординированной и в значительной степени финансируемой за счёт денег из украденного миллиарда беглыми олигархами из Майами и Израиля”, - говорится в сообщении для прессы.



В пресс-релизе социалистов нашлось место и для сигнала блоку ACUM: „Нам любопытно посмотреть, станут ли партии ПДС и ППДП сотрудничать с олигархическими группами в парламенте – Шор и Pro Moldova, в том числе с целью отправить в отставку Правительство Кику”, - написали социалисты.







Политический обозреватель Корнелиу Чуря считает, что если оппозиционные партии объединят усилия, то они могут проголосовать за отставку нынешнего правительства во главе с Ионом Кику. А аналитик и журналист Игорь Волницкий подчёркивает, что цель оппозиции состоит в том, чтобы вывести правительство из-под контроля президента Додона.

Борьба ведётся не только под партийными знамёнами. Недавно депутат Юрие Реницэ обнародовал в публичном пространстве видеозапись с В. Плахотнюком, И. Додоном, С. Яраловым и кульком. За счёт кулька, который выкладывает на стол бывший лидер демократов, должны были выплатить зарплаты социалистам.

Другая видеозапись в тех же декорациях и с теми же участниками, замышляющими федерализацию Молдовы и финансирование ПСРМ олигархом Плахотнюком, была опубликована в июне прошлого года, в условиях только что созданного альянса ПСРМ – ACUM. Если тогда никто не усомнился в том, что материал появился по инициативе отстранённых от власти „демократов”, то по поводу нынешнего кинематографического творения депутат заявил, что „компромат” он обнаружил на флешке, найденной в своём почтовом ящике. Этот способ защитить свой источник, избранный активистом Платформы DA, позволяет президенту Додону говорить о том, что Плахотнюк „использует его (депутата) в качестве политического инструмента и инструмента манипуляций”.

Уже в контексте противопоставления со своими стратегическими противниками неформальный лидер социалистов заявил, что „Реницэ был агентом влияния, внедрённым в блок ACUM, сначала он нанёс удар по целостности блока ACUM, а сейчас оказывает другие услуги олигархам”, - добавил глава государства.

Затем появились мнения о том, что новая видеозапись призвана отвлечь внимание от заявления генерального прокурора о том, что Плахотнюк является бесспорным бенефициаром „кражи миллиарда”. Говоря о нынешней ситуации в Молдове в эфире радиостанции Europa Liberă, аналитик Владимир Сокор из Джеймстаунского фонда отметил, что мы наблюдаем „олигархический реванш. Он наступает, а остальные политические игроки держат оборону. Олигархический реванш возглавляет господин Андриан Канду, а за ним маячат Плахотнюк и Шор. На данный момент Канду удерживает стратегическую инициативу. Он спланировал всю эту операцию. Канду, от имени Плахотнюка и Шора, её спланировал и успешно реализует, сбивая с толку других политических игроков. Канду постоянно опережает остальных на один или несколько шагов, остальные вынуждены реагировать в оборонительной манере, приспосабливаться, адаптироваться к действиям Канду. Канду и стоящие за ним олигархи пользуются раздором между другими политическими силами в Кишинёве, а именно глубоким раздором между партиями Платформа DA и ПДС, с одной стороны, и Партией социалистов – с другой”.

Подтверждая, что у альянса нет перспектив, депутат фракции ПСРМ Василе Боля подал запрос в Конституционный суд Республики Молдова, в котором попросил Суд высказаться, могут ли быть организованы президентские и досрочные парламентские выборы в один и тот же день, хотя с начала мая этого года ряд юристов заявили, что президент не может распускать парламент в течение последних 6 месяцев своего мандата. В их число входит и бывший председатель Конституционного суда Александру Тэнасе, который утверждает, что президентские и досрочные парламентские выборы нельзя проводить в один и тот же день.







СОБЫТИЕ II. Генеральный прокурор провёл пресс-конференцию, посвященную исключительно делу о „краже миллиарда”. В результате произошло значительное смещение акцентов в восприятии этого дела. Стояногло констатировал наличие четырёх групп бенефициаров: Шора, Филата, Платона, а главным бенефициаром впервые был назван Плахотнюк. Важно, что то, что понимали все, обрело форму официального заключения.

Ещё одно заявление-бомба генпрокурора состояло в том, что дело Платона должно быть пересмотрено. Данное „сочинение” полностью сфабриковано, и в связи с этим будет инициирована процедура пересмотра приговора. „Обвинение основывалось на умышленно искажённых оценках и ошибочном истолковании фактов, вытекающих из обвинений в отношении Шора. Поэтому гражданин Платон был абсолютно незаконно осуждён и, соответственно, незаконно отбывает наказание. На основании собранных доказательств прокуратура инициирует процедуру пересмотра приговора в его отношении и будет настаивать на справедливом рассмотрении дела, с гарантированием всех его процессуальных прав, которого он ранее был лишён”, - заявил Александр Стояногло.







Генпрокуратура также объявила, что одним из главных бенефициаров кражи миллиарда является Владимир Плахотнюк. В этой связи прокуратура утверждает, что она располагает неопровержимыми доказательствами, указывающими на то, что именно гражданин Плахотнюк является бенефициаром денег, полученных в виде кредитов в Banca de Economii, при посредничестве группы Шора, и впоследствии покрытых за счёт финансовых средств Национального банка Молдовы.

„В общей сложности более ста миллионов долларов США. Сумма была направлена на приобретение пакета акций одного из банков, здания страховой компании ASITO, Дома моды и гостиницы „Național”. Кроме того, деньги, полученные из кредитов, взятых в BEM, использовались Плахотнюком, в личных целях, или связанными с ним компаниями для приобретения самолёта, оплаты его собственных чартерных перелётов, а также перелётов лиц из его окружения”, - отметил генеральный прокурор.

Владимиру Плахотнюку будут предъявлены обвинения по трём статьям: создание преступной организации, мошенничество и отмывание денег, в двух последних случаях – в особо крупных размерах. Как только обвинительные документы будут переведены на английский язык, их направят компетентным органам Соединённых Штатов Америки, с просьбой об экстрадиции и привлечении к ответственности в Республике Молдова. В результате в отношении гражданина Плахотнюка будет представлено новое обвинительное заключение.

Одновременно с пресс-конференцией Стояногло в публичном пространстве вновь возник и „кулёк” Плахотнюка, который сместил фокус внимания на Игоря Додона и смягчил эффект от официального признания экс-лидера демократов в качестве „Аль Капоне” Пруто-Днестровского междуречья.

Чтобы подкрепить это же впечатление, согласно которому основные события происходят в другом месте, его венчальный крестник Андриан Канду счёл нужным сказать, что он „был удивлен”, „не знал” и т. д. о финансировании социалистов Плахотнюком. Однако экс-премьер Стурза разнёс эти утверждения в пух и прах, поведав о том, что „Андриан Канду не является креатурой Плахотнюка, это Плахотнюк – креатура Андриана Канду. Когда господин Плахотнюк занимался так называемым „бизнесом”, именно эксперт по бизнес-структурированию в одной из компаний её структурировал, вывел в офшоры и получил за это 10%. С тех пор Канду стал не крестником, а крёстным отцом Плахотнюка с точки зрения экономических, деловых операций, я бы не называл их бизнесом. Он патронировал их до последнего момента, без него ничего не делалось. Он ставил подпись, он же был бенефициаром всего бизнеса Плахотнюка в размере тех же 10%. Его подписи стоят под очень многими документами, в том числе и в случае компаний, входящих в список Kroll, в отношении которых сегодня проводится расследование Генеральной прокуратурой”, - заявил Ион Стурза.

Завершая отчёт о расследовании „кражи миллиарда”, Александр Стояногло отметил, что „после таких решений на прокуратуру и на меня лично обрушится лавина жёсткой критики и даже угроз со стороны политических сил, связанных с Плахотнюком, со стороны подчиняющихся ему СМИ и гражданского общества. В этих условиях мы рассчитываем на поддержку тех здоровых сил общества, для которых права человека, верховенство закона и демократичное общество не являются пустыми словами”, - сказал Александр Стояногло.

Случайность ли это или нет – такое подозрение публично высказал министр Фадей Нагачевский – но КС достал из дальнего ящика запрос по поводу некоторых положений Закона о прокуратуре. Конституционный суд признал неконституционной процедуру назначения исполняющего обязанности генерального прокурора, предварительный отбор кандидатов на должность генерального прокурора и освобождение от должности генерального прокурора. Касательно положения действующего прокурора председатель Конституционного суда Домника Маноле отметила, что решение КС не влияет на уже проведённые процедуры назначения на должность генерального прокурора. Мандат нынешнего генерального прокурора не затрагивается.







III. Qui prodest? – Кому это выгодно? Также в пятницу Ион Кику отреагировал на замечание европарламентария Зигфрида Мурешана о том, что нынешнее правительство Республики Молдова потерпело неудачу в осуществлении реформ. В то время как Бухарест предоставил Республике Молдова пожертвование на сумму почти 3,5 миллиона евро для борьбы с COVID-19, он счёл разумным упрекнуть Румынию в том, что она „стонет от самой большой коррупции в Европе”.

О разочаровании Бухареста было сообщено послу Республики Молдова в румынской столице: „Благосостояние граждан Республики Молдова может быть обеспечено не публичными заявлениями, свидетельствующими о примитивном лексиконе, а лишь усилиями в направлении построения прочного правового государства с демократическими институтами. Как было показано Румынией, в том числе, и в этот период, она и далее будет являться опорой для граждан Республики Молдова”.

Кроме того, министр иностранных дел Богдан Ауреску провел телефонный разговор по этому же вопросу со своим коллегой из Кишинёва. А лидер партии Народное движение (ПНД, Румыния) Еуджен Томак отметил, что „нельзя быть и гражданином ЕС, и пропагандистом в советском стиле в Кишинёве. Речь здесь идёт не только о нападке в адрес Зигфрида Мурешана, но и о совершенно мерзком способе, посредством которого один из эмиссаров Российской Федерации подвергает нападкам Румынию и Европейский союз”, - заявил лидер ПНД на своей странице в Facebook.

Майя Санду, Андрей Нэстасе, Влад Цуркану, Серджиу Литвиненко, UNIREA, Андриан Канду, бывший премьер-министр Ион Стурза в скором времени осудили демарш молдавского чиновника. Демократическая партия Молдовы отмежевалась от заявлений премьер-министра Кику и потребовала срочного созыва заседания Совета коалиции, посвящённого этому вопросу. Вместе с тем, партия выразила несогласие с той оценкой, согласно которой молдавские правительства и, в частности, Правительство Филипа, „дестабилизировали ситуацию в Республике Молдова и не добились прогресса в осуществлении реформ”.

Политическое движение Unirea (ПДУ, Республика Молдова) осудило „недостойные и безответственные заявления” премьер-министра Иона Кику. А румынский депутат Матей Добровие, молдавский экс-депутат Юрие Цап и исполнительный директор ИСИ Владислав Кульминский считают неприемлемой недавнюю нападку премьер-министра Иона Кику на европарламентария Зигфрида Мурешана и на Румынию. Юрие Цап утверждает, что выходка премьер-министра представляет собой серьёзный промах, а Владислав Кульминский считает, что эта нападка будет воспринята в Румынии в качестве прямой угрозы для своей безопасности.

В скандал включился и президент Игорь Додон, раскритиковавший заявления некоторых депутатов Европарламента, которые, по его словам, намеренно очерняют Республику Молдова и её учреждения. Такую же позицию заняли, в основном, и сторонники нынешней власти.



События недели вкратце



ПАРЛАМЕНТ



Парламент вернулся и... ушёл, чтобы прийти вновь. Какие решения успели принять законодатели?



ПАРЛАМЕНТСКАЯ ОППОЗИЦИЯ



42 миллиона леев „вложено” в воспитание дисциплины



Бывший спикер – „вор миллиардов”? Премьер Ион Кику отказался представить отчёт в парламенте



ПРАВИТЕЛЬСТВО



…на грани между „быть или не быть” Что думает премьер-министр о возможной отставке правительства



…и нулевая терпимость к популизму Премьер намечает планы до 2023 года



Как можно требовать того, что не соблюдаешь сам? Гражданское общество обсудило деятельность правительства в Агентстве IPN



Гадание на ромашке по поводу кредита Премьер-министр не считает, что Российская Федерация согласится пересмотреть условия кредита в 200 миллионов евро



ЭКОНОМИКА



Шесть месяцев, но два из них были особыми Дефицит бюджета может составить 20 миллиардов леев



Как живёшь, село? Официальные лица измерили пульс жизни на селе



Мы хотим работать! В течение недели состоялось несколько акций протеста граждан, потерявших источник к существованию из-за введённых ограничений



ЦЕРКОВЬ – ОФИЦИАЛЬНЫЕ ЛИЦА – ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО







Митрополия Молдовы проявила оппозицию мерам, предпринятым правительством против коронавирусной инфекции.



Молодость не означает иммунитета к обскурантизму 3 НПО запросили информацию о местах размещения антенн 5G в стране.

ГРОМКИЕ ДЕЛА

Беглому депутату удаётся заставлять правосудие годами „трудиться в поте лица” Новое заседание суда по делу Илана Шора вновь было отложено

„Упорхнувший” аэропорт всё ещё виден Продолжаются попытки правительства взять под контроль потерянные вещи.



ГАГАУЗ-ЕРИ

Кровь – не вода! За счёт румынской поддержки Кишинёв выделит, наряду с Бухарестом, деньги и на строительство нового корпуса лицея им. Михая Эминеску в Комрате



II. События недели подробно







Парламент вернулся и ушел

За один с чем-то день работы законодатели утвердили в двух чтениях в четверг, 21 мая, проект закона о введении мер на период чрезвычайного положения в области общественного здравоохранения и о внесении изменений в некоторые нормативные акты, который был представлен на рассмотрение правительством в приоритетном порядке. В целом, речь идёт об организации удалённой работы и о продлении действия мер, введённых в предыдущий период, когда управление осуществляла Комиссия по чрезвычайным ситуациям.

Было решено, что в этом году учащиеся и студенты не будут сдавать выпускные экзамены, а оценки экзаменов на степень бакалавра будут рассчитаны в соответствии с оценками, полученными в течение года.

Но едва начавшаяся сессия была приостановлена, а депутаты оказались в режиме самоизоляции на дому, после того, как депутат от ДПМ Еуджениу Никифорчук заразился новым типом коронавируса. Парламент, посредством НАОЗ, протестирует всех депутатов. В связи с невозможностью проведения собраний депутат от ПДС Серджиу Литвиненко предложил проводить заседания парламента в режиме онлайн, чтобы иметь возможность принять проекты, касающиеся условий, поставленных Евросоюзом, чтобы разблокировать второй транш в размере 30 миллионов евро. Он заявил, что зарегистрирует соответствующий законопроект.



ПАРЛАМЕНТСКАЯ ОППОЗИЦИЯ



42 миллиона леев „вложено” в воспитание социальной дисциплины Депутат фракции ПДС Серджиу Литвиненко обратил внимание на то, что штрафы, выписываемые в период чрезвычайного положения, налагались неединообразно. Есть люди, которые нарушили введённые ограничения и были оштрафованы, а другие, в том числе президент Игорь Додон, не соблюдали ограничения, введённые Комиссией по чрезвычайным ситуациям, но не были оштрафованы”.

Свыше 2100 правонарушений были зафиксированы правоохранительными органами в период чрезвычайного положения, с 17 марта по 15 мая, в связи с нарушением эпидемиологических норм, введённых Комиссией по чрезвычайным ситуациям. Общая сумма штрафов составила 42 миллиона леев. Наибольшее количество протоколов о правонарушениях были составлены в отношении физических лиц – свыше двух тысяч. Также были оштрафованы 67 экономических агентов, 32 пассажироперевозчика и 26 священников.



Бывший спикер – „вор миллиардов”? После того, как депутатская группа „Pro Moldova” призвала созвать заседание парламента с целью заслушать правительство и премьер-министра в связи с мерами по борьбе с пандемией в Молдове, а также в целях улучшения ситуации в медицине и экономике, премьер-министр Ион Кику назвал бывшего спикера парламента Андриана Канду „вором миллиардов” и заявил, что не станет перед ним отчитываться. „Канду был одним из архитекторов кражи миллиардов леев осенью 2014 года. Отчитаться перед таким человеком означает оскорбить всю страну”, - заявил премьер.



Он выразил уверенность в том, что „нынешнее руководство Генпрокуратуры, в тесном сотрудничестве с компетентными органами Латвии, обеспечит привлечение к справедливому суду воров миллиардов”. Об Андриане Канду, который в 2014–2015 годах занимал должность министра экономики, пресса писала, что он был назначен на эту должность специально для того, чтобы подготовить кражу одного миллиарда долларов из банковской системы страны.



ПРАВИТЕЛЬСТВО







…на грани между „быть или не быть” Хотя и кажется, что процедура вотума недоверия больше не раздувает паруса всех составляющих парламентской оппозиции, премьер-министр высказал мнение, что „всё зависит от того, что произойдёт дальше. Если мы останемся без парламентского большинства, и у нас возникнет уверенность в том, что ни одна наша инициатива не может быть поддержана, и остались только саботаж и антагонизм, то я не вижу смысла в дальнейшем сохранении этого правительства. Посмотрим в зависимости от обстоятельств. Но удерживать за собой должности любой ценой мои коллеги по правительству не собираются. Я не подам в отставку, когда имеется парламентское большинство”, - заявил премьер-министр Кику.

…и нулевая терпимость к популизму Даже в этих условиях премьер Ион Кику знает, что нужно сделать для „срочного изменения ситуации в стране”.

Поскольку ему не удалось представить в парламенте отчёты ни о 100, ни о 180 днях, премьер написал на Facebook, что ситуацию нужно изменить таким образом, чтобы зарплаты педагогов, врачей и других категорий интеллектуалов были увеличены в три раза. „Нужны воля и нулевая терпимость к популизму. Нынешнее парламентское большинство, плюс депутаты от ПДС и ППДП, прекрасно понимают ситуацию, в которой оказалась страна после 30 лет разгула”, - утверждает Ион Кику.

Другим заявленным им приоритетом является административно-территориальная реформа. „В правительстве подготовлена концепция этой реформы, а возвращение в 2023 году к рациональной административно-территориальной структуре, аналогичной той, что была до 2003 года, абсолютно необходимо”, - заявил премьер.

Глава кабинета министров желает видеть „революцию в правосудии и системе правоохранительных органов”, поскольку „полностью коррумпированная” система нуждается в „безжалостных ампутациях”.

Ещё одним приоритетом является реформа системы образования, в частности, профессионально-технического и университетского образования. Что касается экономики и публичных финансов, то требуются „масштабные государственные инвестиции в инфраструктуру – иначе людей мы в стране не удержим, а инвесторы не придут. Стимулирующая налоговая политика и налоговое администрирование. Ещё более низкие налоги, но с ужесточением, высоким соблюдением налогового законодательства”, - отметил премьер.

Как можно требовать того, что не соблюдаешь сам? „Результаты правительства спустя шесть месяцев после утверждения и два месяца чрезвычайной ситуации: плюсы и минусы” стали и темой публичных дебатов в Агентстве IPN. Их участники обсудили, среди прочего, и проект ратификации российского кредита в 200 миллионов евро, который был остановлен лишь в результате вмешательства Конституционного суда. „Контроль конституционности необходим. Он дисциплинирует всю администрацию на предмет того, что при принятии решений она должна соблюдать все нормы. Это нужно усвоить и власти, и оппозиции”, - отметил эксперт Игорь Боцан.

Гадание на ромашке по поводу кредита Хоть он и направил письмо России с просьбой „возобновить переговоры (по уже знаменитому кредитному соглашению)”, премьер Ион Кику не думает, что Российская Федерация согласится пересмотреть условия Кредитного соглашения с Кишинёвом на 200 миллионов евро, после того как Конституционный суд объявил это соглашение неконституционным. „Я считаю, что мы упустили возможность взять деньги на очень хороших условиях. Мы надеемся, что сможем пересмотреть условия этого займа вместе с российской стороной, но нам на это остаётся только надеяться”, - заявил Ион Кику.



ЭКОНОМИКА



Шесть месяцев, но два из них были особыми На пресс-конференции премьер Ион Кику представил отчёт о деятельности правительства за 6 месяцев с момента его утверждения. В частности, глава кабинета министров озвучил пессимистичные экономические прогнозы в связи с пандемическим кризисом: дефицит бюджета вырастет с 16 до 20 миллиардов леев. Однако продовольственная безопасность страны отслеживается, и сложностей в этом плане не предвидится. Пострадало несколько секторов. Так, для аграрного сектора тяжёлым ударом стала засуха. Правительство приняло меры по поддержке, государство компенсирует проценты по кредитам, гарантирует определённые категории кредитов, в этом нам помогут и ЕБРР, и ЕС, отметил премьер.



Премьер-министр рассказал об усилиях по прекращению пандемии, в этом отношении наша страна демонстрирует средние результаты. С внешними партнёрами были заключены контракты на 4 миллиарда леев, что в два раза больше, чем получило предыдущее правительство в условиях предполагаемой открытости этих партнёров.



Ион Кику также сообщил о неизбежности второй волны COVID-19, к которой государство и, в особенности, медицинская система подготовлены намного лучше.



Как живёшь, село? Помимо пресс-конференции, премьер созвал председателей районов, чтобы измерить пульс жизни страны. В контексте текущей ситуации с распространением COVID-19 обсуждалась деятельность коммерческих рынков и организаций общественного питания, пассажироперевозки. Обсуждались последствия гидрологической засухи и меры по поддержке фермеров. Премьер рассказал о поступлениях в госбюджет и о необходимости рационально расставить приоритеты в области расходов. „Правительство будет инвестировать в строительство и модернизацию инфраструктуры, особенно дорог, чтобы способствовать возрождению национальной экономики”, - заявил источник.



Мы хотим работать! В течение недели состоялось несколько акций протеста с участием, прежде всего, торговцев, работавших ранее на рынках в Кишинёве и Бэлць, а также представителей HoReCa из Сороки и Кахула. „Происходящее сегодня, на мой взгляд, является экономическим заговором. Он позволяет крупным коммерческим сетям зарабатывать деньги за счёт того, что рынки закрыты. А чтобы это не выглядело нелепо, они закрыли и отрасль HoReCa”, - заявил Вячеслав Валько, один из протестующих.



Протестовали и пассажироперевозчики. Патронатная ассоциация перевозчиков и вспомогательных услуг обратилась к правительству и Национальной чрезвычайной комиссии по общественному здоровью с просьбой отменить положение о приостановке до 30 июня 2020 года автотранспортных пассажироперевозок посредством регулярных услуг, регулярных специальных услуг, нерегулярных услуг и услуг в режиме такси, оказываемых в рамках международного сообщения.



ЦЕРКОВЬ – ОФИЦИАЛЬНЫЕ ЛИЦА – ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО



Митрополия Молдовы проявила оппозицию мерам, предпринятым правительством против коронавирусной инфекции, в том числе заявив, что Церковь не является бизнесом, чтобы с ней обращались как с сектором HoReCa. А при определённых условиях „Церковь должна отказаться подчиняться государству”, - написал премьеру епископ Бэлць и Фэлешть Маркел Михэеску. Он призвал своих прихожан не соглашаться на вакцинацию от нового типа коронавируса, заявив, что пандемия является выдумкой, а посредством вакцины в организм человека вводятся наночипы.



Митрополия Молдовы также распространяет выдумки. Члены Синода ПЦМ выразили озабоченность по поводу возможной вакцины против COVID-19, которая может быть массово введена населению. „Вакцинация населения против нового типа коронавируса должна быть добровольной”, - заявляют члены Синода ПЦМ. Они приводят аргументы из „прессы”, утверждая, что посредством этой вакцины в человеческое тело вводятся наночипы, с помощью которых можно контролировать население посредством технологии 5G. В связи с этим члены Синода ПЦМ направили премьер-министру Иону Кику, президенту Игорю Додону и главе законодательного органа Зинаиде Гречаный обращение, в котором они призывают вводить вакцину против COVID-19 только по желанию самого человека.



Молодость не означает иммунитета к обскурантизму Несут околесицу и представители Независимого информационного центра, Ассоциации „Planeta Curată” и Ассоциации „Areopagus Floreşti” – НПО, о которых до сих пор не было слышно („Planeta curată”, вроде бы, ранее выступала против обязательной вакцинации детей). Они призвали отменить действующий до 30 июня запрет на проведение богослужений и других религиозных мероприятий в присутствии прихожан, а также предоставить „информацию о цели размещения антенн 5G, точнее о местах расположения и о количестве антенн, уже установленных на территории страны”.



„Какой 5G? У нас даже и нет 5G. Какая вакцина с микрочипом, если вакцины ещё не существует? Я верю в мудрость людей, которые знают, что такое вымышленные новости. Поэтому мы не реагируем на такие заявления. Здоровые люди не могут попасться в ловушку этих вымышленных новостей”, - ответил Ион Кику.



По другому случаю премьер Ион Кику отметил, „насколько важно восстановить в стране систему образования/обучения ”. Он считает, что в развитой стране не появилось бы таких предостережений, какое озвучила Митрополия Молдовы, заявившая, что она вычеркнет премьер-министра из „поминальников и молитв в церквях”, если тот не отменит более быстро запрет на проведение богослужений, введённый из-за пандемии COVID-19.



Уже не в первый раз самая влиятельная церковь Молдовы угрожает политикам таким образом. В начале этого десятилетия священники угрожали не упоминать власти в ходе богослужений, если те примут закон о борьбе с дискриминацией, который предусматривал защиту, в том числе, и ЛГБТ-лиц. Ранее докладчик ООН по вопросам религиозной свободы подверг критике предусмотренное законом доминирующее положение православной церкви в Республике Молдова, а также её исключительное влияние на государство, заявив, что оно может поставить под сомнение существование светского государства.



ГРОМКИЕ ДЕЛА



Беглому депутату удаётся заставлять правосудие годами „трудиться в поте лица” Новое судебное заседание по делу Илана Шора, которое должно было состояться в понедельник в Апелляционной палате Кахула, вновь было отложено. Недавно нанятые адвокаты Шора запросили 30-дневную отсрочку для ознакомления с материалами дела. Однако судьи решили, что затягивать этот процесс больше нельзя и назначили следующее заседание на пятницу, 22 мая.



С начала этого года было отложено не менее восьми заседаний, некоторые – из-за эпидемиологической ситуации. На заседании 22 мая адвокаты лидера партии „Шор” настояли на том, чтобы у прессы имелась возможность вести аудио- и видеозапись судебных заседаний.



Начало заседания ознаменовалось манифестацией сторонников беглого депутата. Вместе с ними, с мегафоном в руках, была и депутат Марина Таубер, официально находящаяся на самоизоляции после того, как результат теста на COVID-19 у демократа Еуджениу Никифорчука оказался положительным. Недавно генеральный прокурор объявил о том, что Илану Шору, одному из активных участников банковского мошенничества, грозит новое обвинение. Заседание отложено на 12 июня.







„Упорхнувший” аэропорт всё ещё виден Продолжаются попытки правительства взять под контроль потерянные вещи. Сначала президент, а на минувшей неделе и премьер-министр Ион Кику, объявили о том, что правительство запустит процедуру банкротства компании „Avia Invest”, и это означает расторжение концессионного договора. Хотя первая реакция владельцев ООО „Avia Invest” заключалась в словах, что „делать такие заявления больше подобает циничному рейдеру”, в конце недели компания полностью погасила долги перед Органом гражданской авиации, в объёме 22,6 миллиона леев, включая все расходы по исполнению. „Надеюсь, что столь же быстро будут выплачены и около 10 миллионов леев задолженности по уплате налогов”, - отреагировал Ион Кику.



ГАГАУЗ-ЕРИ



Кровь – не вода! Несмотря на то, что Народное собрание АТО Гагаузия отказалось выделить 5,6 миллиона леев на строительство нового корпуса теоретического лицея им. М. Эминеску в Комрате, совместно с правительством Румынии, которое готово внести 15 миллионов леев, проект будет реализован.



Против несправедливого решения высказались и граждане. Учитель Штефан Бежан, который преподаёт в этом учреждении, поднял тревогу и, вместе с родителями учащихся, инициировал петицию с требованием к местным избранникам из автономии пересмотреть своё решение.



Решение пришло из Кишинёва. Вместо местных властей деньги будут выделены Министерством просвещения, которое изыскало необходимую сумму для внесения взноса и начала строительства нового учебного корпуса.



В поддержку проекта реконструкции лицея высказалась и Партия национального единства.



ЗАСЛУЖИВАЮЩИЕ ВНИМАНИЯ ТЕМЫ



В какой степени „петарда”, сознательно вброшенная молдавским премьером в молдо-румынские отношения, будет иметь последствия на внутриполитической сцене, и чьим интересам она послужит в условиях, когда отставка правительства более не является желанным трофеем для оппонентов власти?



Каков будет практический результат заявлений генерального прокурора о новых акцентах в расследовании „банковского мошенничества”?



Как реализуются решения по восстановлению экономики, поддержке малого и среднего бизнеса, населения, ответственность за которые правительство взяло на себя?



Как примирить действия по смягчению ограничений с сохранением мер эпидемиологической защиты? Имеются ли у правительства стимулирующие инструменты, или у него есть одни только „полицейские” меры?



Юрие Витион, IPN