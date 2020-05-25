За последние сутки в регионе произошло ощутимое землетрясение

Румынский Институт физики Земли предоставил детали произошедшего катаклизма.

24 мая в 15:07 в сейсмическом регионе Вранча зафиксировано новое землетрясение, достигшее магнитуды в 4,2 балла по шкале Рихтера. Эпицентр катаклизма зарегистрирован на глубине 138 км от поверхности планеты.

Подземные толчки хорошо ощутили жители ближайшего города Бузэу. Также землетрясение почувствовали жители Брашова в 59 км от эпицентра, Плоешт в 66 км, Бухареста в 120 км, Бакэу в 126 км, Брэилы в 131 км, Галаць в 134 км.

На территории Республики Молдова подземные толчки почти не ощущались, так как сейсмическая волна ослабла, достигнув нашей страны.

Автор: Михаил Генчу