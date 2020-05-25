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Экономика
Деньги из-за рубежа: жить стало хуже, жить стало «веселее»
25.05.2020

В апреле 2020 года граждане Молдовы получили около 92 миллионов долларов из-за рубежа.

Это на 11,5 процента меньше, чем за аналогичный период 2019 года, сообщает Нацбанк.

Из общего числа переводов 52% поступают из Евросоюза, 13,8% из стран СНГ, а из других государств - 34,2%. Переводы из ЕС в пользу физических лиц составили 47,85 миллиона долларов, увеличившись на 1,6%.

Переводы из Израиля составили 16,8 %, снизившись на 21,9 процента, из Италии - 15,2 %, из Германии - 14,5 %, из России - 12,8%. Из Великобритании переведено 6,6% от общей суммы денег, отправленных в РМ, из США - 6,4%, Франции - 5,7%, Ирландии - 2,5%, Чехии - 2,1%, Румынии - 2,0 %, Испании - 1,3 %.

Подготовил Михаил Генчу


 
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