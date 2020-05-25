Названа предварительная дата открытия спорт-клубов, ресторанов и торговых центров

Этого ждут многие. Чрезвычайной комиссии по общественному здравоохранению предложено с 1 июня снять ограничения с рынков в Кишинёве и Бельцах.

Также комиссии рекомендовано открыть коммерческие центры, ресторанно-гостиничную сферу, возобновить международные пассажирские перевозки, открыть спортивные и фитнес-центры.

Об этом заявил в понедельник президент Молдовы Игорь Додон. По его словам, сегодня правительство рассмотрит данные предложения и примет окончательное решение.

Подготовил Михаил Генчу