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Общество
Названа предварительная дата открытия спорт-клубов, ресторанов и торговых центров
25.05.2020

Этого ждут многие. Чрезвычайной комиссии по общественному здравоохранению предложено с 1 июня снять ограничения с рынков в Кишинёве и Бельцах.

Также комиссии рекомендовано открыть коммерческие центры, ресторанно-гостиничную сферу, возобновить международные пассажирские перевозки, открыть спортивные и фитнес-центры.

Об этом заявил в понедельник президент Молдовы Игорь Додон. По его словам, сегодня правительство рассмотрит данные предложения и примет окончательное решение.

Подготовил Михаил Генчу


 
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