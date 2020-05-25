Плюс 700 леев помощи всем пенсионерам, кто получает до 3 000 леев пенсии

Получателям пенсий в размере до 3 000 леев будет единовременно переведено по 700 леев. Об этом заявил в понедельник президент Игорь Додон. По его словам, правительство подготовит законопроект о выделении единовременной помощи.

– Я предложил, чтобы правительство в ближайшее время выступило с законопроектом, чтобы помощь в 700 леев была выделена всем пенсионерам, чья пенсия меньше 3 000 леев. Надеюсь, эта помощь будет выделена в ближайшие месяцы, например, до 1 августа. Деньги на эти выплаты имеются, – сообщил Игорь Додон на брифинге.

Подготовил Михаил Генчу