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Экономика
Плюс 700 леев помощи всем пенсионерам, кто получает до 3 000 леев пенсии
25.05.2020

Получателям пенсий в размере до 3 000 леев будет единовременно переведено по 700 леев. Об этом заявил в понедельник президент Игорь Додон. По его словам, правительство подготовит законопроект о выделении единовременной помощи.

– Я предложил, чтобы правительство в ближайшее время выступило с законопроектом, чтобы помощь в 700 леев была выделена всем пенсионерам, чья пенсия меньше 3 000 леев. Надеюсь, эта помощь будет выделена в ближайшие месяцы, например, до 1 августа. Деньги на эти выплаты имеются, – сообщил Игорь Додон на брифинге.

Подготовил Михаил Генчу


 
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