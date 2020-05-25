Евгений Дога забыл, что в Молдове его любят не за политику и не прощают лжи

Маэстро стыдно за Кику, который осадил румынского депутата - Дога снова напомнил о себе не так, как надо.

Если кому-то и не нужно было вообще лезть в пикировку между Ионом Кику и Зигфридом Мурешаном, так это народном артисту СССР, замечательному композитору Евгению Дмитриевичу Доге.

Почему не нужно было лезть? Нетрудно сказать. Вспомним пресловутого Андрея Макаревича, который решил стать рупором пятой колонны в России с момента начала противоречий между Москвой и Киевом на фоне волеизъявления народа Крыма. Потом всё, вроде, вскрылось – у Андрея Вадимовича в Крыму, по некоторым данным, оказался бизнес, который он стремительно начал терять.

Что же до Евгения Дмитриевича, то ни у него, и у кого другого никто не отбирает право на собственное мнение и возможность его выразить. Но, право слово, комично выглядит попытка представителя сферы искусства дать оценку политическим явлениям некрупного пошиба, где не два, а множество доньев.

Рейтинг Доги после критики Иона Кику в Молдове не вырастет, хотя, Дога, видимо, эту цель не преследует, ибо немало позволял себе говорить из разряда той риторики, которая идет в масть одним лишь оголтелым унионистам. К счастью, знаменитый композитор сумел доказать через прессу, что никогда не говорил ничего плохого в адрес России, в чем его некогда обвинили.

Мы тоже искреннее верим, что наш уважаемый соотечественник и в мыслях не может позволить себе нечто подобное, тем более, что жизнь и творческая деятельность именно в России дает ему возможность, насколько мы понимаем, безбедно существовать по сей день.

В общем, дорогой Евгений Дмитриевич, здоровья Вам и… поменьше политики в высказываниях. Мы Вас любим не за это.

Автор: Николай Костыркин