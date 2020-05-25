Названа партия в парламенте, больше всех тиражирующая ложь

Ее название произнес Корнелиу Фуркулицэ. Скандал разразился на тему заражения коронавирусом депутата ДПМ Евгения Никифорчука.

Депутат парламентской группы «Pro Moldova» Серджиу Сырбу распространил фейк, заявив, что депутат ДПМ Евгений Никифорчук на самом деле не болен вирусом нового типа COVID-19.

По словам Сырбу, эта ложь якобы была обнародована для того, чтобы заблокировать работу парламента.

– Депутаты группы «Про-Молдова» – чемпионы по фейкам, – выразил свое мнение председатель парламентской фракции ПСРМ Корнелиу Фуркулицэ в интервью для ProTV.

Ранее Зинаида Гречаный подписала распоряжение об установлении режима самоизоляции депутатов парламента с 22 мая 2020 года до представления отрицательных результатов теста на коронавирус.

Депутаты обязаны соблюдать режим строгой самоизоляции под свою ответственность и представлять результаты проведенных анализов. По рекомендации Зинаиды Гречаный, тестирование депутатов будет осуществляться из личных ресурсов парламентариев.

Евгений Никифорчук опроверг фейк Серджиу Сырбу, опубликовав на своей странице в соцсети положительный результат анализа на COVID-19.

Автор: Михаил Генчу