Переоценка ценников в Молдове: Куда я больше не пойду тратить деньги после того, как уйдет коронавирус

Выяснилось, что до эпидемии ковида мы, по большому счету, жили неправильно.

15 мая режим ЧП в Молдове был отменен. До 1 июня еще не сняты многие ограничения, но падет и тот редут через недельку. Самое время подумать о том, чему нас научила самоизоляция, над чем заставила задуматься. Понятное дело, что у каждого это индивидуально. Я расскажу о себе, а вы уже в комментариях добавляйте ваши мысли и пункты «по поводу».

1. Шмотки – долой!

Находясь два месяца взаперти, появилась возможность, наконец, навести порядок в шкафах. И вдруг выяснилось, что шмотья на лето, осень, зиму и весну (кое-что не надевано года два-три) – завались. Почти все новое, фирменное, добротное, многое с бирками. И вспомнились регулярные походы в моллы в Молдове и за ее пределами под девизом: «Нечего надеть!», кучи пакетов и масса потерянного времени.

Заканчиваем с шоппингом.

Кроме того, ходя в трениках и майке-алкоголичке два месяца, вдруг начинаешь понимать: не в шмотках счастье, елы-палы.

Вывод: Ну их, эти моллы, одежды в доме – носить не переносить.

Стричься можно и дома - самостоятельно.

2. Мишка, Мишка – вот тебе и стрижка

Кто бы мог подумать, что одна из самых острых проблем для нормального мужчины на карантине – стрижка. Вернее, ее отсутствие. Примерно через месяц на изоляции, когда торчащий ежеутренне чубчик кучерявый и прочие игривые завитки достали до самого «не могу», назрел вопрос: что делать?

Решение подсказали коллеги: машинка для стрижки волос. Стоит удовольствие от 200 леев (дешевле не берите) и выше, занимает процесс минут 15-20, и – вуаля! Три стрижки – и цена машинки отбита.

С дамами, конечно, сложнее, им вариант с машинкой – не очень.

Вывод: Ну их, эти парикмахерские, вы видели, что там творится в первые недели «свободы»? Да и по поводу дезинфекции после каждого клиента есть большие сомнения.

Кушать вкусно можно и дома.

3. Кушать подано: зачем нам в ресторане жрать, пожалуйста?

Находясь в самоизоляции, очень многие превратились в заядлых кулинаров. Фото всякого рода яств были самыми популярными в соцсетях. И, опять же вдруг, выяснилось, что их себестоимость намного меньше цены, за которую нам предлагают приобретать это в известных ресторанах Кишинева. Да я такую «богатую» на ингредиенты пиццу сделал дома, что закачаться можно.

А мой луковый суд, который подается в одном из ресторанов столицы, как «дорогое эксклюзивное блюдо», намного вкуснее вышел.

Вывод: Я не собираюсь больше переплачивать за те блюда, которые тупо в «моде».

От шумных застолий в путешествиях лучше отказаться. Фото: stpeterline.com.

4. Дорогие путешествия – подождут

В ближайшее время ноги моей не будет в отелях, в которых «все включено». Как там не старайся, а пересекаться с кучей народа придется в любом случае.

Вдруг пришло понимание, что недорогая квартира, вилла или домик на берегу моря со своей кухонкой – самое то, чтобы потом не пожалеть ни об отравлении, ни о коронавирусе.

Тоже самое и с экскурсиями. Далее – только с семьей и только по путеводители, без всяких коллективных поездок.

Вывод: Путешествие за кучу денег – далеко не гарантия здоровья. Так зачем их тратить на «понты»?

Хорошо иметь домик в деревне.

А когда за лесом дачка!

Eще один печальный вывод: квартиры, которые долгие годы казались уютными, вдруг превратились замкнутое пространство, которое давит на психику. Когда все закончится, перестану вкладываться в эти квадратные метры и сделаю все, чтобы прикупить 6 соток где-то под Кишиневом. Стоит это удовольствие сейчас не миллионы, а комфорта в случае второй волны коронавируса - много больше, чем на этаже. Парочка поездок к друзьям на "фазенды" в минувшие несколько дней, еще больше меня в этом убедили.

Вывод: Теплый туалет и ковры на стенах в условиях самоизоляции становятся раздражающим фактором, а не зоной комфорта.

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ

Естественно, через какое-то время страх притупится – так уж устроен человек. Но могу точно сказать, в первые полгода-год от вышеперечисленных правил (плюс: походы в кино, на стадионы, акции протеста) отступать не собираюсь. И вам того же желаю.

РОМАН ВЛАДИМИРОВ