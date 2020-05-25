Молдавская малина в этом году может стать деликатесом

С одной стороны — засуха и заморозки, с другой — закрытые из-за коронавируса рынки. Молдавской малины в этом году будет мало, опасаются земледельцы, а покупателям будет тяжело ее найти.

"Ростки должны иметь 20-13 сантиметров, но нет и 10-15. Они цветут хорошо, но не знаю, что будет без осадков. С засухой может и справимся поливом, но из-за заморозков многие кусты плохо развились. В середине влага осталась, а по краям всё плохо", - говорит фермер.

Олег Криворука выращивает малину десятый год. У него гектар кустов в селе Рудь под Сороками. Беспокоит замледельца и то, что до сих пор закрыты рынки. Он надеется, что ситуация улучшится до 10-15 июня. Тогда поспеет первая малина: "Я из производителей, но есть люди, которые экспортируют в Россию, Польшу. Они готовятся, но кто знает, что будет. Если разрешат работать — хорошо. В новостях говорят, что откроют экспорт и даже местный рынок".

"За время карантина ассоциация "Ягоды Молдовы отправила два письма руководству страны. Мы предложили правительству обратить внимание на другие формы торговли. У ворот хозяйств, уличную, доставку на дом", - говорит президент Ассоциации "Ягоды Молдовы" Аннета Ганенко.

Экспорту малины грозит спад — Польша и страны СНГ не спешат заключать контракты с молдавскими земледельцами: "Покупатели, c которыми мы работали год из года, выжидают, потому что не знают, как ситуация сложится дальше. У них, как и у нас, потребители на карантине, обедневшие и пересмотревшие приоритеты. Будут тратить деньги на товары с более длительным сроком хранения".

По официальным данным, в Молдове насчитывается около семисот земледельцев, выращивающих ягоды.