Ион Кику: Ориентация на Евросоюз.

Премьер Молдовы в своем заявлении четко обозначил, что главной целью Молдовы является объединение с Европейским Союзом. Исходя из его этого следует, что про более тесную интеграцию с Евразийским экономическим сообществом (ЕврАзЭс) больше речи не идет. Т.е. и Президент Молдовы решил вернуться к идее интеграции с ЕС.

В выступлении премьера прозвучали четкие установки, показывающие будущее Молдовы.

В частности, Ион Кику предложил восстановить административно-территориальную структуру, которая существовала в Молдове до 2003 года, то есть восстановить разделение страны на уезды. Напомним, в 2003 году ПКРМ данное деление отменила. «У нас самый большой местный административный аппарат во всей Европе на душу населения. Сотни примэрий с населением менее 700-1000 человек. Ежегодно миллиарды лей расходуются нерационально на содержание тысяч чиновников», — написал Ион Кику.

Помимо этого, премьер-министр предположил, временно привезти в Молдову специалистов (прокуроров, судей, специалистов по борьбе с коррупцией, таможенных служащих и т. д.) немцев/голландцев/скандинавов или из других развитых европейских стран, которые «быстро бы выровняли наши эполеты» до европейских стандартов.

Но самым интересным является его тезис о реформе образования. По словам И.Кику «часть огромных денег, которые государство тратит на содержание десятков университетов, должна быть перенаправлена в колледжи и профессиональные училища… Мы подготовили вместе со Всемирным банком и МВФ концепцию этой реформы», — заявил премьер-министр. И действительно. ЕС нужны разнорабочие. Люди с образованием, им не к чему.

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