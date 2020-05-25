Жизнь таксистов во время пандемии: «Помощь приходит неожиданно»

Простые люди – герои нашего времени. Думаем, правильно будет их так назвать, потому что именно они, несмотря на риски, продолжают каждый день работать.

Идет ли речь о врачах, полицейских, продавцах в магазине, таксистах, госслужащих или дворниках – все они ежедневно совершают подвиг.

КАРАНТИН ЗАСТАЛ ВРАСПЛОХ

Вначале он думал, что пандемия принесет ему больше заказов, но потом понял, что пассажиров стало меньше, и движение в городе значительно сократилось. Речь об Ионе Мирзе (33 лет), водителе такси, который работает в Кишиневе, а остальное время проводит со своей семьей в селе Вэзиены Яловенского района. Он растит двоих детей 8 и 12 лет вместе с женой, о которой говорит, что даже в тяжелые моменты жизни она всегда его поддерживает. А с трудностями за последние пару месяцев Иону пришлось столкнуться. Целых две недели он провел на карантине, который пришелся на Пасху.

«Близкая родственница навестила нас за день до Пасхи. Мы знали, что месяц назад она вернулась из-за границы и была здорова. Но очень скоро выяснилось, что ей поставили диагноз Covid-19. Так что хочешь не хочешь, а пришлось и нам всей семьей садиться на карантин. Несмотря на то, что мы не заразились, вынуждены были соблюдать режим самоизоляции и не выходить из дома. Ни я, ни жена не могли покидать дом, поэтому и от работы пришлось временно отказаться».

ДРУЗЬЯ ПОЗНАЮТСЯ В КАРАНТИНЕ

«Друзья постоянно приносили продукты и даже воду из колодца. Получается, что благодаря им, мы смогли пережить этот период карантина», – рассказывает водитель.

Помощь, на которую он даже не рассчитывал, пришла неожиданно, сразу после карантина, когда денег совсем не осталось. Ион знал, что у Yandex.Taxi есть программа для водителей, работающих в таксопарках-партнерах, которые пострадали от коронавируса. Он отправил необходимые документы и через непродолжительное время получил компенсацию. По словам Иона, эта финансовая помощь помогла ему и его семье легче пережить период после карантина.

БУМЕРАНГ ВОЗВРАЩАЕТСЯ

Возможно, эта помощь оказалась тем самым бумерангом, который всегда возвращается. Слово за слово, мы выяснили, что Ион Мирза – один из водителей такси, которые предоставляют бесплатные поездки врачам, на передовой борющимся с эпидемией.

«Бесплатные заказы я брал в чате в Вайбере, где общаются таксисты и врачи, которым нужно быстро добираться на работу и домой. Не помню точно, сколько врачей я перевез, но не меньше 30, это точно».

В начале мая Ион вернулся к работе. По его словам, сейчас он работает не только по необходимости, но и в удовольствие, осознавая при этом все риски и принимая все необходимые меры предосторожности. Он пожелал читателям здоровья и много сил, чтобы пережить трудные времена.

ПОМОЩЬ ПРИХОДИТ НЕОЖИДАННО

Таксисты в Кишиневе.

Еще одним героем наших дней, безусловно, можно считать Октавиана Боскана, водителя такси из Кишинева, мужа, отца, ультрамарафонца и очень энергичного человека, который, как и все, пострадал от пандемии коронавируса. 47-летнего Октавиана мы застали в хорошем расположении духа, хотя многие в схожей ситуации опускают руки. Но это не про него.

Проработав в такси всего 4 месяца, Октавиан уже в начале марта понял, какую серьезную угрозу несет эпидемия коронавируса нового типа. Не ожидая распоряжения сверху, он установил в салоне своего автомобиля защитную перегородку. Таким образом, когда эпидемия только начиналась, Октавиан был одним из первых водителей такси, полностью готовым к работе в новых условиях.

В КАРАНТИНЕ ПОНЕВОЛЕ

Осознавая риски заражения Covid-19, когда ежедневно сталкиваешься со множеством людей, Октавиан Боскан продолжал работать. Но в определенный момент вынужден был начать соблюдать карантин, который ввели в доме, где он живет в Кишиневе. В начале апреля дом закрыли на карантин, потому что несколько жильцов заразились коронавирусом. Конечно, о работе пришлось забыть, и две недели Октавиан не мог выходить из дома.

НЕОЖИДАННАЯ ПОМОЩЬ

«Казалось, эти две недели никогда не закончатся», - признается водитель. «К счастью, я близко знаком с владельцем продуктового магазина, расположенного неподалеку. Он передавал нам продукты. Еще племянник помогал, привозил необходимое прямо к дверям подъезда» – поделился с нами водитель. Но поддержка продолжалась и тогда, когда карантин закончился. “Я слышал, что в Yandex.Taxi есть специальная программа для водителей, кто пострадал от коронавируса. Все оказалось очень просто, и скоро я получил от них выплату. Эта помощь пришлась очень кстати”– добавил Октавиан.

БОЛЬШЕ ВСЕГО ДОСТАВОК – С ПОМИНАЛЬНЫМИ ПОДАРКАМИ

Как раз накануне Поминального дня Октавиан вышел из карантина и вернулся к работе. Первыми заказами стала доставка. Кишиневцы соблюдали требования властей оставаться дома на Родительский день, но для большинства традиция остается традицией, и поминальные подарки – ее неотъемлемая часть. Октавиан рассказал, что в конце апреля услуга доставки была очень востребованной у пользователей сервиса.

«Не думаю, что когда-либо у меня было столько заказов на доставку, как в этот период. Люди не могли, как раньше, сами передавать поминальные подарки, поэтому воспользовались нашей услугой. Необычно доставлять поминальные подарки, но приятно было осознавать, как важна для наших людей традиция».

ИЗОЛЯЦИЯ ОСОБЕННО СЛОЖНА ДЛЯ УЛЬТРАМАРАФОНЦА

А еще Октавиану будет трудно забыть период обязательной самоизоляции во время карантина, связанного с пандемией коронавируса нового типа.

«Пока сидели на карантине, за нами наблюдали представители закона, чтобы никто из жильцов дома не нарушал режим самоизоляции. Моя жена – учительница, и за время пандемии уже привыкла сидеть дома и преподавать онлайн, а у сына, который учится в Клуже, вообще была полная свобода передвижения. Мне же пришлось особенно тяжело. Я – человек действия, мне нужно движение, нужны дороги, люди. Очень сложно для бегуна-ультрамарафонца сидеть взаперти. Я был вынужден прекратить тренировки, которые привык проводить по несколько часов в неделю», – рассказал таксист.

НИЧЕГО НЕ БУДЕТ ПО-ПРЕЖНЕМУ

Солидарность и взаимовыручка, которую Октавиан наблюдает во время пандемии, изменили его. Он уверен, что эти человеческие черты многому могут научить. Водитель считает, что то, чему он стал свидетелем за последние два месяца, еще раз доказывает, что только объединившись в тяжелые моменты жизни, люди способны их пережить. А еще очень важно понимать, какая в каждом из нас сокрыта внутренняя сила.

«Думаю, что ничего уже не будет по-прежнему. Люди пересматривают жизненные приоритеты. Не помню, чтобы когда-либо видел большую сплоченность, чем теперь. У меня есть коллеги, которые бесплатно возят врачей в больницу и домой после смены. И я иногда тоже вожу. Мне кажется, что это нормально – быть более понимающими и помогать по мере своих возможностей», – поделился Октавиан.