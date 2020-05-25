О закрытии прокуратурой дела об узурпации власти в Молдове Демократической партией

Не согласимся с мнением, что возможное закрытие прокуратурой дела об узурпации власти в Молдове Демократической партией в июне прошлого года - это следствие вины вице-спикера Михая Попшоя, сложившего полномочия главы следственной парламентской комиссии.

Хотя бы потому, что прокуратура ведет свое расследование, а парламент - свое. И выводы парламентской комиссии, которые были бы политическими, а не юридическими, прокуроры могут принять к сведению, а могут не принять. Например, неплохой отчет "комиссии Слусаря" о "краже миллиарда" не так, чтобы сильно использовался прокуратурой, которая просто начала следствие нормально, а не как обычно и почти сразу появились интересные результаты.

Кому сегодня выгодно закрытие дела об узурпации? Без преувеличений, всем. В первую очередь самой ДПМ, потому что уж там хорошо знают, как иногда выстреливают незакрытые дела в самое неподходящее время. Желание демократов тут очевидно. А вот не очень очевидно то, что за голоса ДПМ идет борьба между социалистами и проевропейцами и в обоих случаях демократы будут требовать избавить их от ноши уголовного процесса. И в обоих случаях, по нашим данным, стороны готовы на такие уступки. Не удивимся, если именно с этой целью левые и правые в период недолгой коалиции всю историю с делом об узурпации вообще и заварили, чтобы потом было о чем торговаться с ДПМ - ведь по факту демократы меняют свою лояльность на воздух в бутылке.

В ДПМ есть голоса, которые считают, что историю следовало довести до суда и там бы дело развалилось. Всё так, если бы ДПМ сейчас не возглавлял Павел Филип, который на посту премьера успел жирно замазаться в июньских событиях. ДПМ может и вылезла бы из ямы, а вот Павел Филип - не факт. Также есть вопросы к Александру Жиздану, бывшему министру внутренних дел, да и к действующему министру обороны Александру Пынзарю, возглавлявшему в период кризиса полицию.

Поэтому не стоит ни правым, ни левым строить из себя святых поборников справедливости. Удивительно лишь то, что правые и левые вновь довели ситуацию, когда все полностью зависимы от ДПМ. Это тоже уметь так надо.

@GK