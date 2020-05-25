Владимир Воронин – человек, который не перестает нас удивлять

Сегодня 79 лет Владимиру Воронину, бывшему президенту Молдовы и пока еще председателю Партии коммунистов РМ.

Если обобщить всю политическую биографию Владимира Николаевича в одном слове, то слово это – «удивлять». Действительно, Воронин вот уже более 30 лет не перестает удивлять как жителей Молдовы, так и тех, кто из-за рубежа поглядывает на нашу пропащую страну. А вот, со знаком ли плюс это удивление или же со знаком минус, решать каждому из вас.

Начнем с того, что впервые Воронин удивил нас 10 ноября 1989 года, будучи министром внутренних дел, когда во время неоднократных попыток штурма здания МВД люмпен-фронтистами, к счастью для матерей многих горячих голов, так и не отдал приказ открыть огонь по агрессивным протестующим. Некоторые считают, что прояви тогда Воронин более жесткую позицию, то порядка в МССР было бы больше. Но это спорное утверждение, так как центробежная энергия в Союзе уже набрала обороты, и один лишь глава МВД без политической воли руководства республики был мало что в состоянии сделать сам, даже если бы хотел.

Потом Воронин удивил всех, когда единолично встал во главе Партии коммунистов, и под его руководством ПКРМ стала единственной компартией, взявшей власть на постсоветском пространстве после 1991 года. Ну а в тот день, когда это произошло, наверное, сам Воронин, – вспомним его лицо во время прямого включения программы «Время», – был удивлен себе не меньше, чем все мы.

Ну а потом моменты удивления, которые преподносил нам Владимир Николаевич, стали множиться в геометрической прогрессии. Ну, конечно же, мы немало удивились, когда в последний момент был запорот т.н. меморандум Дмитрия Козака, когда с момента окончания приднестровской войны прошло немногим больше 10 лет, и в обойме еще было то поколение, представители которого работали бок о бок во времена МССР, то есть, еще всё можно было вернуть на круги своя, чего, например, мы, политически натасканные студенты и школьники того времени, ждали с нетерпением, прекрасно понимая, что вместе нам будет лучше. Удивил, в общем, Владимир Воронин и наше поколение, и все остальные…

По легенде, Путин тогда, кстати, еще не успев вылететь из Москвы в Кишинев, сказал: «Я больше с этим человеком дел иметь не буду». А в ту пору Владимир Владимирович, - опять же, по легенде, – очень хотел разобраться, что ж это за чудо чудное в Приднестровье, «Шериф», от которого Смирнову живется так замечательно, а всем остальным не особо? Ну, вы поняли, в каком смысле разобраться. Не замочить, конечно, в сортире, но что-то около того. Ну а после демарша Воронина никого в Кремле уже ничего превентивно в нашем регионе, кроме каких-то спецпроектов больше не интересовало и не интересует до сих пор.

Потом нам уже надоело удивляться, и мы мимо глаз и ушей пропускали воззвания и прокламации ПКРМ о европейском курсе Молдовы, который как тогда, так и сейчас никому здесь не нужен – самим бы разобраться, зачем мы на белом свете живем, а потом уже – понять, куда и зачем двигаться геополитически.

Хотя нет, вру, – мы, будучи школьниками, все те годы не переставали вполне искренне удивляться, почему всесильная ПКРМ не надавила на всю эту пятую колонну в Минобразования и Академии наук, и мы, наконец-то, после одиозных 90-х не стали, как все нормальные люди изучать историю своей родной страны, а талдычили ложь курса «истории румын».

Что касается постепенного прикорма Ворониным Плахотнюка, то мы тоже не удивлялись этому, потому что попросту не знали, что и как там происходит. Плахотнюк стал известен широкой публике лишь в начале 2010-х, а в качестве птенца гнезда Воронина – и того позже.

И не удивлялись мы, по крайней мере, явно – до того момента, покуда не наступило 7 апреля 2009 года, и Воронин позволил громить «две сорванные башни» всея Молдовы, допустив, в отличие от ноября 89-го, явную тактическую ошибку, чем и отвадил от себя многих приживалок, которые, в принципе, были бы до сих пор полезны для некоей массы. Просто посты нельзя им было давать. А то Лупу, например, стал спикером, так потом товарищам руки не подавал, зазнался.

Удивлению не было предела и когда выяснилось, что, несмотря на очередь, аки в мавзолей (оговорка по Юнгу), Воронин так и не сыграл на «золотом голосе», и коммунисты не остались у власти. Затем удивление наше сходило на нет по мере потери Ворониным мест в парламенте и увеличением поголовья ренегатов, причем, из числа самых приближенных и, по крайней мере, номинально преданных делу партии. И не будем миндальничать, умолчав о том, что сам главный коммунист Молдовы сделал все, чтобы превратить свое политформирование в сущий пшик.

Создание постоянного социального напряжения в течение всех 2010-х и полное отсутствие дальнейших действий привело к полной потере популярности ПКРМ среди граждан, и апогеем всего стало пресловутое исполнение "Дня Победы", после чего победы для Молдовы так и не наступило. Вот тогда и ушли от Воронина последние, те, кто заставлял себя не совершать резких движений, несмотря на целую череду довольно сильных удивлений...

Ну а к концу 2010-х, когда возраст уже брал свое, Владимир Николаевич уже по старой привычке все еще продолжал нас удивлять самим фактом своего пребывания у руля ПКРМ, хотя за столько лет никто не мешал ему подготовить достойного преемника. И мы уже подумывали, что он так и продует до конца дней своих на любимом месте, но… совсем недавно Воронин заявил, что хочет покинуть свой руководящий пост. Поистине, этот человек не перестает нас удивлять до сих пор!

Автор: Николай Костыркин