Европейские ценности под молдавским соусом, или Кому выгоден острый политический кризис

Валерий Демидецкий — о начале жестокой схватки за власть в Молдавии, где осенью пройдут президентские выборы.

На Молдавию, едва вышедшую из режима чрезвычайного положения по коронавирусу, свалилась новая напасть. К пандемии, сопутствующим ей проблемам в экономике, засухе, грозящей неурожаем главной отрасли страны, добавился острый политический кризис. Демократическая партия, вступившая два месяца назад в правящую коалицию с поддерживающей президента Игоря Додона Партией социалистов, разваливается. Ее фракцию в парламенте покинула почти половина из 29 депутатов, которые присоединились к оппозиции и требуют отставки правительства Иона Кику.

Для этого не хватает всего двух голосов, и ближайшие дни покажут, останутся ли остальные демократы в союзе с социалистами, сохранив стабильность, необходимую стране в непростое время. Либо кабинет падет, спровоцировав острый кризис перед назначенными на 1 ноября президентскими выборами, фаворитом которых все опросы сейчас называют Додона.

"Наш сукин сын"

Сам президент считает причиной кризиса не только президентскую гонку, но и сдвиг в расследовании нашумевшего дела по выводу 1 млрд евро из банков в 2014 году, который здесь назвали "кражей века". На прошлой неделе новый генеральный прокурор Александр Стояногло выдвинул обвинение в организации и координации этого преступления против бежавшего в США бывшего лидера Демпартии, олигарха Владимира Плахотнюка. "У нас есть неоспоримые доказательства, что именно Плахотнюк был выгодополучателем этих денег", — сказал генпрокурор, отметив, что на эти средства покупались акции компаний, недвижимость, покрывались личные расходы олигарха.

Суд Кишинева выписал ордер на его арест, правоохранители намерены запросить у американских властей его выдачу. К тому же Плахотнюк являлся фигурантом трех уголовных дел в России, где его обвиняют в наркотрафике, незаконном выводе денег, организации заказного убийства.

О причастности олигарха к "краже века" в Молдавии говорили давно, но обвинений ему не предъявляли, так как последние шесть лет он, по сути, контролировал здесь всю власть, имея неограниченное влияние на парламент, правительство, силовые структуры, включая прокуроров и судей. На эти вопиющие беззакония поначалу смотрели сквозь пальцы в Вашингтоне и Брюсселе — Джо Байден, Ангела Меркель и другие западные чиновники в ходе визитов называли Молдавию не иначе как "историей успеха".

Были на Западе и те, кто открыто поощрял Плахотнюка за демарши против Москвы — по его указанию чиновникам запретили посещать Россию, ограничивали вещание российских СМИ, высылали российских дипломатов, политиков, журналистов, что привело к охлаждению двусторонних отношений. Все изменилось в июне прошлого года, когда против Плахотнюка объединились выступающие за восстановление отношений с Россией социалисты Додона и лидеры проевропейских Партии действия и солидарности и "Платформы достоинства и правды" во главе с Майей Санду и Андреем Нэстасе. Олигарх объявил их вне закона через подконтрольный Конституционный суд и устроил шумные протесты с требованиями отставки президента. Однако после того, как в поддержку новой власти выступили ЕС, США и Россия, сбежал из страны.

Депутаты оптом и в розницу

После бегства главного врага, к осени, союз Додона с Санду и Нэстасе ожидаемо распался. За неимением других партнеров социалисты пошли на союз с демократами, которые к тому времени очистили руководство партии от сторонников олигарха. Однако среди депутатов, списки которых тот составлял лично, они остались. Один из них, бывший спикер парламента Андриан Канду вместе семью коллегами первым покинул Демпартию, учредив депутатскую группу "Про Молдова". И призвал оппозицию объединиться в антиправительственный блок, чтобы свергнуть Додона и "вернуть страну к европейским ценностям".

Канду не скрывал, что обсудил этот шаг с Плахотнюком, который в настоящее время скрывается в США, несмотря на то, что власти этой страны внесли его в санкционный список из-за обвинений в коррупции и подрыве законности в Молдавии. О присоединении к блоку Канду в тот же день объявили депутаты партии "Шор", которую возглавляет бежавший из страны с Плахотнюком банкир Илан Шор, осужденный в 2017 году к 7,5 года по делу о "краже века".

Додон убежден, что за разрушением правящей коалиции в парламенте стоит олигарх. "Канду и Шор — марионетки, а он — кукловод, который снова решил скупать депутатов парламента, чтобы ни у кого не было большинства. И играть на противоречиях, чтобы вернуть контроль над страной", — сказал Додон в беседе с корреспондентом ТАСС. Он напомнил, что на выборах 2014 года возглавляемые олигархом демократы получили всего 19 из 101 мандата и тогда Плахотнюк, словно в супермаркете, "прикупил" еще три десятка народных избранников и сформировал правительство.

Несмотря на то что к тому времени Молдавия подписала соглашение об ассоциации с ЕС, а ее руководство заявило о приверженности "европейским ценностям", власть здесь формировалась как в бантустане — за переход народному избраннику предлагали деньги, а если он не соглашался, заводили уголовные дела, отнимали бизнес, широко использовался компромат.

Бывший президент страны и лидер партии коммунистов Владимир Воронин, у которого Плахотнюк за один день увел сразу 14 депутатов, написал жалобу в прокуратуру, в которой сообщил, что каждому из перебежчиков платили от 300 тыс. евро. О том, что и сейчас в парламенте ведутся разговоры о перекупке депутатов, а некоторых из них запугивают, рассказал недавно по телевидению и бывший спикер парламента, почетный лидер демократов Дмитрий Дьяков, который как основатель этой партии хорошо осведомлен о ее внутренних делах.

Демократы и социалисты выступили с осуждением "политического туризма", призвав коллег объединить усилия для борьбы с пандемией и экономическим кризисом. Однако законом такие переходы не возбраняются, благодаря чему ушедшие к Канду и Шору народные избранники меняли свою политическую ориентацию уже несколько раз, объясняя свои поступки исключительно приверженностью "европейским ценностям".

"Сейчас они действуют теми же методами — ко мне приходят депутаты, в том числе и социалисты, которые рассказывают, что доверенные лица олигарха уговаривают их присоединиться к оппозиции. Предлагают поговорить с ним по мобильному телефону о "вознаграждении", которое, по их словам, выросло до полумиллиона евро. В ход идет и шантаж — Плахотнюк, который долгие годы вел слежку за политиками в стране, увез с собой богатый архив компромата", — рассказал Додон.

Импичмент для пиара

Одну из таких скрытых записей оппозиция показала на днях в парламенте — на ней в июне прошлого года олигарх беседует с Додоном в своем офисе. Он пытается вручить президенту некий черный пакет, и, хотя тот его не взял, оппозиция поспешила обвинить главу государства в получении денег. Президент встречу с олигархом подтвердил, однако получение пакета отрицает и уже обратился в Генеральную прокуратуру с просьбой провести расследование этой публикации.

"Я и раньше говорил, что в ходе бесед с Плахотнюком каждый из нас следовал своей тактике. Я старался заставить его поверить, будто у нас с ним сотрудничество, чтобы дотянуть до момента, когда мог действовать уже открыто, чтобы освободить от него страну. Его тактика заключалась в инсценировке всяких провокаций и "пакетов", чтобы все это специально заснять для компромата", — пояснил он. Это уже не первый случай, когда олигарх пользовался тайными записями для сведения счетов с конкурентами.

"В 2015 году по заявлению Шора в тюрьму по обвинению в коррупции был посажен экс-премьер Владимир Филат, а в Сети появились скрытые съемки постельной сцены с его участием. Сам Филат убежден, что за этим стоит его бывший партнер по правящей проевропейской коалиции Плахотнюк, который таким образом убрал конкурента", — рассказал политолог Игорь Волницкий, который был пресс-секретарем экс-премьера.

Представители оппозиции, не дожидаясь результатов прокурорского расследования, поспешили заявить о планах вынести импичмент президенту. Однако по местным законам эта процедура довольно непроста — сначала отставку должны поддержать не менее 67 из 101 депутата, которых у оппозиции нет. После этого проводится всенародный референдум, на котором против главы государства должны проголосовать не меньше избирателей, чем поддержало его на выборах. Из чего напрашивается вывод, что все эти действия затеяли для предвыборного пиара.

"Правда, для давления на власть оппозиция может задействовать Конституционный суд, который при Плахотнюке несколько раз приостанавливал полномочия президента, чтобы преодолеть его вето. Недавно его возглавила судья Домника Маноле, которая в прошлом году баллотировалась в парламент по спискам проевропейской оппозиции. После чего по требованию правых партий судьи тут же заблокировали предоставление российского кредита в 200 млн евро, о котором Додон договорился с Москвой, чтобы поправить дела в пострадавшей от пандемии экономике", — считает Волницкий.

Сменят ли коней на переправе?

Додон считает отставку кабинета несвоевременной и опасной. По его мнению, команда Кику справляется с экономическими проблемами и, несмотря на основательно разрушенную за годы независимости медицину, сумела избежать катастрофы, в которой оказались из-за пандемии многие развитые страны. Во многом это удалось, как отметил президент, благодаря подвигу медиков, которые спасали людей, не жалея себя.

"Отправить правительство в отставку, перетянув к Шору и Канду еще парочку депутатов, несложно. Но сформировать новый кабинет с людьми олигарха проевропейские партии вряд ли захотят, так как их лидеры боятся быть скомпрометированными перед выборами главы государства", — убежден Волницкий. Это подтвердили и сами Санду и Нэстасе, которые, поддержав требование об отставке Кику, уже заявили, что не желают союза с "токсичными" людьми олигарха.

По мнению политолога, отношения между лидерами проевропейских партий обострились из-за стартующей президентской гонки. В 2016 году Нэстасе в ней не участвовал, уступив Санду место единого кандидата от правых. Ожидания, что сейчас она ответит взаимностью, не оправдались. Судя по опросам, среди правых у Санду самые лучшие шансы выйти во второй тур с Додоном, и она уже заявила о своей готовности взять реванш за поражение четырехлетней давности. Добиваться этого гораздо удобнее из оппозиции, куда бывший премьер благоразумно перешла в конце прошлого года. И участие в правительстве, которое столкнулось с тяжелейшими проблемами, не входит в ее планы.

Президент также не намерен иметь дел с людьми олигарха и уже заявил, что в случае отставки кабинета для консультаций по кандидату в премьеры пригласит депутатов всех партий, кроме Шора и Канду. При этом не исключил, что снова предложит кандидатуру Кику. По молдавским законам, парламент должен сформировать новый кабинет в течение трех месяцев, в противном случае объявляются досрочные выборы. Однако проводить их за полгода до президентских запрещено.

"Мы должны решить, что делать в этой ситуации: разрешить мафии опять разыгрывать нас, либо примем принципиальное решение и очистим всю эту грязь. И если для этого понадобятся парламентские выборы, для экономии в столь непростое для страны время их рационально провести вместе с президентскими", — считает Додон. На прошлой неделе социалисты запросили Конституционный суд о возможности такого совмещения. Каким будет ответ судей, как развернутся события, покажут ближайшие дни. Ясно пока одно — наступивший кризис лишь начало осенней схватки за власть в Молдавии, которая, судя по всему, будет жестокой. И пока неизвестно, помогут ли молдавским политикам найти выход из него ЕС, Россия и США, как это было в прошлом году.

ДЕМИДЕЦКИЙ Валерий

Корреспондент ТАСС в Кишиневе