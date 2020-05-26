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Политика
«Уходят за пару тысяч леев» - Партия Шора деньгами подкупает примаров и депутатов
26.05.2020

"Лавэха мутится, депутаты крутятся". Партия Шор активно занимается скупкой кадров на местах - как сообщил председатель Бричанской ячейки ДПМ Михаил Гнатюк, они выплачивают зарплаты всем советникам и примарам, стимулируя их покидать ряды ДПМ.

- Везде свою роль сыграл финансовый фактор. Долгое время ходили слухи, что представители партии "Шор" предлагают советникам по 2 тысячи леев, а примарам – 4-5 тысяч леев, если они покинут партию, - пояснил Гнатюк, слова которого приводит nordnews.md.

Есть и другой аспект - это делается для того, чтобы посеять панику в рядах остающихся, изо всех сил и всеми способами создается иллюзия "большого бегства", что, фактически, совсем не соответствует действительности:

- Да, некоторые ушли из партии, но "отряд не заметил потери бойца". Один ушел, но остальные люди движутся вперед. Вы думаете, что причина ухода – идеологические убеждения? Я не уверен. Причина этих уходов более глубока, может быть, даже личные интересы некоторых политиков, пояснил другой территориальный представитель ДПМ Игорь Нелейвода, представляющий Единцы.

Автор: Михаил Генчу


 
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