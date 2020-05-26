Ученые рассказали, как сделать полезной жирную пищу

Добавление специй способно сделать полезной даже жирную пищу. Вредное воздействие на организм пищи, содержащей большое количество жиров и углеводов, можно в некоторой степени снизить, если добавлять в еду специи. К такому выводу пришли ученые из Университета штата Пенсильвания (США), сообщает The Journal of Nutrition.

Высококалорийная пища считается вредной из-за своей способности вызывать хронические воспалительные реакции, что в свою очередь ведет к появлению лишнего веса и всех сопутствующих проблем. Кроме того, воспалительные реакции провоцируют сердечно-сосудистые и онкологические заболевания.

- Идеальный вариант – это переход на здоровое и сбалансированное питание, а также физическая активность для профилактики ожирения. Но такие меры требуют усилий и времени, поэтому мы решили выяснить, существуют ли простые способы сделать жирную еду менее вредной. И оказалось, что для этого нужно всего лишь добавлять в еду больше специй, - рассказал Конни Роджерс, автор научной работы.

Специалисты провели исследование с участием группы склонных к ожирению добровольцев в возрасте 40-65 лет. Каждый из участников в течение трех дней испробовал три варианта употребления высококалорийной пищи: без специй вовсе, с добавлением двух граммов специй и с добавлением шести граммов специй - смесь куркумы, тимьяна, розмарина, красного перца, петрушки, орегано, имбиря, кориандра, корицы, черного перца, лаврового листа и базилика. После каждого приема пищи у участников брали кровь на анализ.

Проанализировав данные, исследователи обнаружили, что количество воспалительных цитокинов сильнее всего уменьшилось после приема пищи, содержащей шесть граммов специй, в то время как в организме людей, попробовавших еду без приправ, изменений не произошло. То есть, специи оказывают противовоспалительный эффект, а это очень полезно для профилактики разных болезней.

- Если вам нравятся специи, они могут стать способом сделать пищу с высоким содержанием жиров или углеводов более полезной для здоровья. Мы не можем сказать, ответственна ли за это одна или несколько пряностей в частности, но изученная нами смесь оказала положительный эффект, - подытожил результаты работы Конни Роджерс.

Автор: Михаил Генчу