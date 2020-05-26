Прокуратура дала ход делу о подкупе депутатов

Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело о подкупе депутатов парламента РМ. Прокуроры возбудили как минимум одно уголовное дело о подкупе депутатов нынешнего парламента. Более того, на прошлой неделе уже началось расследование по этому случаю. Об этом со ссылкой на правоохранительные органы сообщил портал tv8.md. Других подробностей пока не сообщается.

В то же время в НЦБК сообщили, что поступило несколько аналогичных жалоб со стороны депутатов.

– Все они рассматриваются. Мы пока не можем предоставить подробностей, потому что идет предварительное расследование, – уточнили в пресс-службе ведомства.

За последнее время фракцию ЛПМ в парламенте покинули 14 депутатов – они пополнили ряды партии «Шор» и группу «Pro Moldova». Лидеры демократов неоднократно заявляли о подкупе своих бывших коллег.

По меньшей мере, четыре депутата-социалиста получили денежные предложения за выход из ПСРМ. Такое заявление социалист Влад Бэтрынча озвучил в эфире передачи «Puterea a patra» на телеканале N4. По его словам, «сумму денег писали на бумаге».

Информацию подтвердил также президент Молдовы Игорь Додон. Он сообщил, что попытки подкупа предпринимались и в отношении депутатов-социалистов, которым предлагали до полумиллиона евро за переход в партию «Шор» и группу «Pro Moldova».

Об этом также говорится в расследовании, опубликованном на телеграм-канале «Lustrația». Автор расследования назвал конкретные имена, в частности, организует подкуп бывший заместитель министра внутренних дел Вячеслав Чебан, целью которого является переманивание членов ДПМ в партию «Шор».

Автор: Михаил Генчу