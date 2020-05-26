Кику встретился с послом Румынии, стороны согласились, что отношения должны строиться на взаимном уважении

Молдова и Румыния - независимые государства. Премьер-министр Ион Кику сегодня встретился с послом Румынии Даниелем Ионицэ, обсудив с ним стратегическое партнерство Республики Молдова с Румынией. При этом Кику отдельно поблагодарил румынский народ за помощь в период пандемии, а также призвал строить взаимные отношения на основе уважения и признания независимости друг друга, исключая любое политическое вмешательство в жизнь друг друга.

- Выразил мнение, что действия, основанные на политических предпочтениях партий, которые на данный момент находятся у власти в Бухаресте или в Кишиневе, тем более публичные оценки серьезности или деятельности того или иного правительства, неуместны в отношениях и диалоге между двумя дружественными государствами.

И Республике Молдова, и Румынии еще многое предстоит сделать для того, чтобы улучшить жизнь наших граждан. Особенно это касается борьбы с коррупцией, которая сильно затрагивает наших соотечественников, на что обращают внимание и международные специализированные организации, аккредитованные в обеих столицах послы, ЕС и так далее, - пояснил Кику.

Выразив сожаление по поводу того, что его оценка действий румынского европарламентария Зигфрида Мурешана была расценена как выпад в адрес Румынии, Кику добавил:

- В то же время считаю, что государственные чиновники обеих стран должны заниматься решением проблем в собственном государстве, - приводит слова премьера АиФ.

Автор: Михаил Генчу