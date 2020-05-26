А перед гражданами Молдовы Шор не желает извиниться

Члены партии "Шор" пресмыкаются, как могут перед внешними партнерами - лишь бы не загреметь в тюрьму Мы в шоке. Партия Шор извинилась перед румынами за слова Иона Кику.

Пресмыкаются, как могут перед внешними партнерами. Лишь бы не загреметь в тюрьму. И тут у нас возник простой вопрос. А перед гражданами Молдовы не желаете извиниться? За кражу миллиарда, аэропорта, за концессию автовокзалов?

За то, что украденный миллиард был возложен на плечи граждан? За то, что выросли цены на 30-40% и граждане обнищали на столько же? За то, что на деньги этих самых граждан, Шор купил Жасмин люксовые авто за сотни тысяч евро?

Ждем. И таки-да! Суд над Шором был отложен не по причине затягивания процесса, как это было до сих, а по причине появления новых улик и обвинений. Теперь не отвертится.

Богдан ЦЫРДЯ