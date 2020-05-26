Avia Invest: Власти должны отозвать иск о начале процедуры несостоятельности

Компания Avia Invest заявляет, что не имеет никаких долгов перед Органом Гражданской Авиации (ОГА) и бюджетом государства.

Все счета за услуги по надзору ОГА, а также налоги в бюджет, связанные с экономической деятельностью компании, оплачены.

Исполнительный процесс, который стал основой процедуры по объявлению компании несостоятельной был приостановлен. Ниже прикреплена копия заключения судебного пристава касательно прекращения исполнительного процесса.

Таким образом, администрация международного Кишиневского аэропорта просит власти РМ и Организацию Гражданской Авиации отозвать свой иск о возбуждении процесса по делу о несостоятельности компании, так как Avia Invest выполнила все свои обязательства касательно выплат ОГА и в государственный бюджет.

В противном случае, продолжение подобных действий ещё раз продемонстрировало бы желание незаконно захватить компанию рейдерским путём в интересах определенных политических групп.

То, как обходились и обходятся с инвестором аэропорта Кишинэу является тревожным сигналом для потенциальных иностранных инвесторов и только ухудшает инвестиционный климат в Республике Молдова.

Кристина Пендя